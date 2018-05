VR Bank leidet unter Nullzins

Anzeige

Mannheim.Es könnte alles so schön sein. „Goldgräberstimmung“ an den Finanzmärkten, der Dax im Höhenflug, der Wirtschaft geht es blendend. „Eigentlich die perfekten Bedingungen für Banken“, sagt Wolfgang Thomasberger (Bild), Vorstandschef der VR Bank Rhein-Neckar in Mannheim. Wäre da nicht die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Wie vielen Geldhäusern bereitete sie auch der VR Bank im vergangenen Jahr Kopfzerbrechen. Bei der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch legte der Vorstand zwar ein zufriedenstellendes Ergebnis vor. Unter „normalen“ Bedingungen, sagt der Vorstandschef, wäre es aber besser ausgefallen.

Schwaches Wachstum

Banken machen Gewinn, wenn sie über die Zinsen mehr für verliehenes Geld einnehmen, als sie für angelegtes Geld an Kunden auszahlen müssen. „Von dieser Differenz leben wir. Und die ist im Moment zu klein“, beklagt Thomasberger. Dafür verantwortlich ist die Politik der EZB. Sie setzt über den Leitzins die Regeln für die Kreditgeschäfte. Banker wie Thomasberger warten deshalb sehnsüchtig darauf, dass EZB-Chef Mario Draghi die Zeiten der Nullzinsen beendet.

Der Genossenschaftsbank litt im vergangenen Jahr unter sinkenden Ergebnissen im Zinsgeschäft, dafür lief das Provisionsgeschäft besser. Insgesamt legte das Kerngeschäft damit um 1,9 Millionen Euro auf 96,2 Millionen Euro zu. Ein Wachstum, das „nicht exorbitant“ sei, sagt Thomasberger, aber in Anbetracht der Situation gut. Kunden liehen sich 2017 zudem mehr Geld von der Bank, vor allem in Form von Wohnbaudarlehen. Sie legten auch mehr Geld an. Thomasberger nennt das „einen Vertrauensbeweis“. Der Vorstand will das Ergebnis nun nutzen, um das Eigenkapital des Geldhauses zu stärken. Zudem wolle er den Mitgliedern bei der Hauptversammlung am 18. Juni eine Dividende in Höhe von vier Prozent vorschlagen.