VR Bank mit Negativzinsen

Speyer.Trotz der rund zwei Millionen Euro Sonderkosten für die technische Zusammenführung bewerten die Vorstände der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz die 2019 vollzogene Fusion als Erfolg. „Beim bereinigten Vergleich haben wir bei der Bilanzsumme 4,9 Prozent zugelegt und sind jetzt mit 5,098 Milliarden Euro nach Mainz die zweitgrößte Genossenschaftsbank in Rheinland-Pfalz“, sagte Vorstandsvorsitzender Rudolf Müller am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz am Hauptsitz in Speyer. Die Kundeneinlagen stiegen um 7,1 Prozent auf 3,87 Milliarden, das Kreditvolumen um sechs Prozent auf jetzt 3,816 Milliarden. Das Jahresergebnis geht leicht auf 53,7 Millionen zurück.

Auch die VR Bank wird jetzt Negativzinsen einfordern, aber nur von besonders vermögenden Kunden und sehr liquiden Firmen: „96 Prozent unserer Kunden haben weniger als 100 000 Euro auf ihrem Konto und müssen keine Negativzinsen befürchten. Nur wer drüber liegt, bei Firmen liegt die Grenze bei 500 000 Euro, erhält die Einladung zum Gespräch, bei dem andere Anlagemöglichkeiten eruiert werden sollen, um Zinszahlungen zu vermeiden“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dirk Borgartz. jüg

