VR Bank Rhein-Neckar will alle Filialen wieder öffnen

In Zeiten von Corona ändert sich auch die Arbeitsweise der Redakteure. Zwangsläufig. Das Bilanz-Pressegespräch, zu dem die VR Bank Rhein-Neckar jedes Jahr an ihrem Stammsitz Mannheim einlädt, muss diesmal aus bekannten Gründen entfallen. Die Zitate des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Thomasberger gibt es nur per Pressemitteilung, die Nachfragen müssen deshalb per Telefon erfolgen.

Zum Jammern besteht aber kein Grund, andere müssen auch mit den Maßnahmen gegen die Pandemie klarkommen. Zum Beispiel jene Kunden der Genossenschaftsbank, die derzeit nicht persönlich mit ihrem Berater sprechen können. Rund die Hälfte der 44 Filialen ist noch bis Mitte oder Ende des Monats geschlossen. Und die Mitglieder des Geldinstituts können an der jährlichen Vertreterversammlung am 25. Mai nur per Internet teilnehmen.

Knapp zehn Millionen Euro Gewinn

Allerdings wissen diese schon jetzt, dass sie auf die in den vergangenen Jahren übliche Dividende von vier Prozent vorerst verzichten sollen. Das wären insgesamt 1,3 Millionen Euro. Obwohl die VR Bank einen Bilanzgewinn von knapp zehn Millionen Euro aufweist - und die Dividende auszahlen könnte -, bitten Vorstand und Aufsichtsrat, die Mitglieder, ihrem Vorschlag zuzustimmen. Der Betrag soll komplett auf das Jahr 2020 vorgetragen werden.

Der Grund liegt auf der Hand: Corona macht das ohnehin schon schwierige Geschäft, das unter der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) leidet, nicht leichter. Die VR Rhein-Neckar müsse jetzt die „anspruchsvollen Herausforderungen“, die die Pandemie mit sich bringe, bewältigen. Deshalb soll das Geld erst einmal auf dem Konto bleiben. Gleichwohl blickt Vorstandschef Thomasberger „zuversichtlich auf 2020“ und verspricht, „für unsere Mitglieder und Kunden erfolgreich zu wirken“.

Dafür gibt es nach Einschätzung der Verantwortlichen eine solide Basis. „Im vergangenen Geschäftsjahr 2019 haben wir gut gewirtschaftet, unsere geplanten Ziele erreicht und ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis erreicht“, fasst der Sprecher zusammen. Er gibt aber zu, dass der im Vergleich zu 2018 leicht gestiegene Bilanzgewinn ohne „Einmaleffekte“ niedriger ausgefallen wäre. Die Genossenschaftsbank hat demnach einen Teil ihrer stillen Reserven angezapft und diese als Ertrag in der Gewinn-Verlustrechnung verbucht.

Sowohl das Zins- als auch das Provisionsergebnis waren 2019 rückläufig. Die Bank konnte dagegen die Kundeneinlagen auf rund 3,7 Milliarden Euro (plus 206 Millionen) steigern, und auch das Kreditgeschäft wuchs um 306 Millionen Euro auf knapp 2,5 Milliarden Euro. Weil es so gut wie keine Zinsen mehr für klassische Geldanlagen gibt, wächst auch die Bereitschaft der Kunden und Mitglieder, Teile ihres Vermögens in Aktien oder Aktienfonds anzulegen. „Wir spüren da ein stark gestiegenes Interesse. Die Orderzahlen haben deutlich zugenommen“, sagt der Sprecher.

Seit April erhebt auch die VR Bank einen Strafzins von 0,5 Prozent für Neukunden, die mehr als 100 000 Euro auf dem Girokonto angelegt haben. Damit folgt die Genossenschaftsbank einem allgemeinen Trend. Thomasberger sieht in der Geldpolitik der EZB nicht nur eine Belastung für die Sparer. „Sie erhöht die Altersarmut“ und schadet nach seiner Ansicht der Volkswirtschaft.

Die Zahl der Mitarbeiter und der Filialen - die Filiale Sporwörth in Mannheim wurde geschlossen - ist 2019 stabil geblieben. Trotz des Kostendrucks hält man an den Standorten fest. „Digitaler werden und vor Ort bleiben, das ist die Philosophie der VR Bank Rhein-Neckar. Filialen sind nach wie vor die DNA unserer Genossenschaftsbank“, formuliert der Sprecher das Motto. 2019 wurden 1,7 Millionen Euro in die Modernisierung der Standorte Mannheim-Rheinau, Dannstadt-Schauernheim und Ludwigshafen-Maudach gesteckt. Die Arbeiten an der Filiale in Mannheim-Friedrichsfeld wurden im März 2020 beendet.

