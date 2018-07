VW muss Autos ab August zwischenparken

Anzeige

Wolfsburg.Der Autokonzern Volkswagen will voraussichtlich ab August erste Fahrzeuge wegen der Schwierigkeiten mit dem neuen Abgastest WLTP zwischenlagern. Der genaue Zeitpunkt könne je nach Produktionsstandort unterschiedlich ausfallen, sagte ein Sprecher. Für die Zwischenlagerung seien sowohl offene Flächen als auch Parkhäuser angemietet worden. Bereits entschieden sei, produzierte, aber noch nicht nach dem WLTP-Standard zugelassene Fahrzeuge auf dem konzerneigenen Testgelände in Ehra-Lessien bei Wolfsburg vorübergehend zu parken. Außerdem gebe es zusätzliche Flächen im VW-Werk Emden und im Emdener Gewerbepark Frisia. Darüber hinaus stellt VW auf dem Gelände des Flughafens und der Deutschen Messe in Hannover Autos ab. Unser Bild zeigt Audi-Fahrzeuge in Emden. dpa