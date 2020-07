VW will noch mehr sparen

Wolfsburg.Keine Neuzugänge von außen, bessere Führung nach innen: Volkswagen will beim Personal noch stärker sparen, ohne den Umbau zur E-Mobilität und Digitalisierung zu gefährden. „Der Vorstand fährt wegen Corona und Liquiditätssicherung einen Einstellungsstopp bis mindestens Ende des Jahres“, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh der VW-Firmenzeitung „Mitbestimmen“. „Ich denke, das bringt Druck auf ein Thema, was wir dringend brauchen: Transformation. Wir müssen uns überlegen, was wesentlich ist.“ Der neue Markenchef Ralf Brandstätter wies auf das schwache Geschäft hin: „Daher haben wir uns entschieden, zunächst einmal keine neuen Menschen an Bord zu holen.“

„Wirklich schwierige Situation“

Der Manager, der Konzernchef Herbert Diess zum 1. Juli in der Leitung der VW-Hauptmarke abgelöst hatte, betonte, die Beschäftigungsgarantie gelte weiter bis zum Jahr 2029. Durch den vorläufigen Verzicht auf externe Neueinstellungen würden nun aber deutlichere Prioritäten bei den Personalressourcen angestrebt – und ebenso eine bessere Balance zwischen dem Wegfall alter und dem Aufbau neuer Jobs. Osterloh räumte ein: „Wir haben zu wenig Zeit investiert in das Thema Transformation.“

Laut Brandstätter muss der Autohersteller vorsichtig sein: „Es gilt jetzt wirklich, jeden Euro umzudrehen, bevor wir ihn ausgeben – und mit absoluter Kostendisziplin zu arbeiten. (...) Das Unternehmen ist in einer wirklich schwierigen Situation.“ Dabei sei es wichtig, die Belegschaft „kontinuierlich mitzunehmen“. Ein Sprecher erklärte, es gebe keinen zusätzlichen Personalaufbau – Neueinstellungen begrenze man „auf ein absolutes Minimum“. Lehrlinge seien davon ausgenommen. Gleichzeitig werde die interne Weiterqualifikation ausgebaut. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020