Wachsender Klärungsbedarf

Anzeige

„Das war ein Vertrauensbruch“

Darauf nahm Facebook nun in ganzseitigen, von Zuckerberg unterzeichneten Zeitungsanzeigen in Großbritannien und Deutschland Bezug. „Das war ein Vertrauensbruch, und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir damals nicht mehr dagegen getan haben.“ Das Problem für Zuckerberg besteht darin, dass sein Unternehmen bereits seit 2015 von dem Missbrauch gewusst haben soll, aber keine ernsthaften Gegenmaßnahmen ergriff. Zudem hatte der Vertrauensbruch möglicherweise ernsthafte Konsequenzen für den Ausgang der Brexit-Abstimmung und die Präsidentschaftswahl in den USA.

Nicht zuletzt deshalb soll sich Zuckerberg nun auch vor verschiedenen Parlamenten in Großbritannien, den Vereinigten Staaten sowie bei der Europäischen Union für die Rolle des Konzerns bei der gezielten Verbreitung von „Fake News“ an Nutzergruppen erklären. Bisher hat der Facebook-Gründer alle Einladungen von Politikern mit dem Hinweis abgelehnt, andere in seinem Konzern könnten die Bedenken besser diskutieren. Auch seine Entschuldigung von vergangener Woche kam nach Ansicht vieler Kritiker des 33-jährigen Konzernchefs zu spät und fiel zudem eher halbherzig aus.

Zuckerberg, so der Tenor, weiche dem Kern des Problems aus: dem Geschäftsmodell Facebooks, das diesen Missbrauch erst möglich gemacht habe. „Wir nehmen Berichte über substanzielle Bedenken über die Praxis zum Schutz der Privatsphäre bei Facebook sehr ernst“, bestätigt FTC-Experte Tom Pahl die Ermittlungen seiner Behörde. Diese Erklärung für sich genommen ist schon sehr ungewöhnlich für eine Behörde, die normalerweise ihre Aktivitäten vor Abschluss von Verfahren nicht kommentiert.

Tesla verabschiedet sich

Eine Gruppe von 37 Generalstaatsanwälten aus demokratisch und republikanisch regierten Bundesstaaten findet sich damit nicht ab. In einem Schreiben an Zuckerberg verlangt sie weitere Auskunft. Tesla-Gründer Elon Musk glaubt, schon genug zu wissen, um Konsequenzen zu ziehen. Kurzerhand nahm er die von Millionen besuchten Seiten seiner Unternehmen Tesla und Space X aus dem sozialen Netzwerk.

Andere Firmen wie die Commerzbank, Mozilla oder Sonos machen über die Abschaltung ihrer Werbung Druck für mehr Transparenz und Rechenschaft im Umgang mit Nutzerdaten. All das dürfte den Druck auf den Aktienkurs weiter verstärken. Seit der Skandal um den Zugriff des von einem steinreichen Trump-Unterstützer gekauften Unternehmens „Cambridge Analytica“ vor etwas mehr als einer Woche an die Öffentlichkeit kam, verlor Facebook mehr als 75 Milliarden Dollar an Börsenwert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018