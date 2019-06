Wahl wird vorbereitet

Künzelsau.Ohne Aufregung ist der Startschuss für die erste Betriebsratswahl beim Werkzeughändler Würth gefallen. Am Montag wurden bei einer Betriebsversammlung drei Mitarbeiter in den Wahlvorstand gewählt, wie ein Firmensprecher sagte. Der hat die Aufgabe, in den kommenden Wochen die Wahl vorzubereiten.

Rund 2000 der insgesamt 7200 Mitarbeiter der Adolf Würth GmbH & Co KG waren der Einladung zur Betriebsversammlung gefolgt. In der Zentrale der Würth-Gruppe mit weltweit gut 77 000 Beschäftigten wurden die Mitarbeiter bislang nur durch einen Vertrauensrat ohne jegliche gesetzliche Rechte vertreten.

In den kommenden Wochen werden nun die Kandidaten für die eigentliche Betriebsratswahl aufgestellt. Der am Montag gewählte Wahlvorstand organisiert die Wahl und legt beispielsweise fest, wer überhaupt wählen darf. Danach bemisst sich zum Beispiel die Größe des Betriebsrates. Bei dem Unternehmen geht man von 35 Mitgliedern aus, die der Betriebsrat haben wird. dpa

