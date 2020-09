Wambachs Nachfolger gewählt

Mannheim/Bonn.Wechsel an der Spitze der Monopolkommission: Nach vier Jahren ist die Amtszeit von Achim Wambach (Bild oben) als Vorsitzender regulär abgelaufen. Der Präsident des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) bleibt aber noch bis 2022 einfaches Mitglied. Wambachs Nachfolger als Vorsitzender ist der Regensburger Jurist und Rechtsprofessor Jürgen Kühling (Bild unten), der am Donnerstag von dem Gremium gewählt wurde.

Kühling ist seit 2016 Mitglied der Kommission, die ihren Sitz in Bonn hat. Sie berät die Bundesregierung und die gesetzgebenden Körperschaften in Fragen der Wettbewerbspolitik, des Wettbewerbsrechts und der Regulierung.

Kühlings Spezialgebiete sind die Regulierung von Netzindustrien, das Informationsrecht und das Europäische Beihilfenrecht. „Auf ihn kommen wichtige Aufgaben zu. In den vergangenen vier Jahren hat sich die Monopolkommission intensiv mit der Digitalisierung der Wirtschaft und dem Systemwettbewerb mit China auseinandergesetzt“, sagte Wambach zum Wechsel.

„Hervorragend aufgestellt“

Nach Einschätzung des ZEW-Präsidenten muss die Monopolkommission die Weiterentwicklung des europäischen Wettbewerbsrechts „konstruktiv-kritisch“ begleiten. In Deutschland würden die Sektorgutachten anstehen. Die für die Energiewende wichtigen Bereiche wie Bahn und Energie benötigen nach Wambachs Ansicht stärkere wettbewerbliche Strukturen. Jürgen Kühling sei als Experte für die Regulierung von Netzindustrien für diese Aufgaben hervorragend aufgestellt, so Wambach. was (Bilder: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020