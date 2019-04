Warnstreik bei Coca-Cola

Mannheim.Nachdem die dritte Verhandlungsrunde über einen neuen Tarifvertrag für die Mitarbeiter von Coca-Cola Mitte März ergebnislos zu Ende gegangen war, traten etwa 400 Beschäftigte am Standort Mannheim gestern vorübergehend in den Warnstreik. Elwis Capece, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Region Mannheim-Heidelberg, nannte es in einer Mitteilung „unverschämt“, dass die Arbeitgeber ihr Angebot nur unter der Bedingung abgegeben hätten, dass die NGG einer weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeiten zustimme – die aus Sicht der Gewerkschaft eine Verschlechterung darstelle. Capece sagte, dass in dieser Tarifrunde ausschließlich Löhne, Gehälter und Vergütungen für die Auszubildenden verhandelt würden.

Streit um Maschinenlaufzeiten

Das Unternehmen will dagegen auch längere Anlagenlaufzeiten in der Saison verhandeln. Brigitte Faust, Verhandlungsführerin von Coca-Cola, sagte: „Längere Maschinenlaufzeiten wollen wir mit einem Personalaufbau und angepassten Schichtmodellen erreichen. Es geht nicht um eine Ausweitung der individuellen Jahresarbeitszeit des einzelnen Mitarbeiters.“ Die Gewerkschaft NGG fordert, dass die Mitarbeiter 180 Euro und die Auszubildenden 100 Euro mehr im Monat verdienen. Coca-Cola hatte eine absolute Entgelterhöhung von 90 Euro pro Monat für dieses Jahr sowie 80 Euro pro Monat für 2020 angeboten. see

