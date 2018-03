Warnstreiks der Briefträger treffen die Region

Anzeige

Mannheim.Gestern ist mancherorts der Briefkasten leer geblieben: Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di haben sich in Baden wegen des Tarifkonflikts mit der Post rund 500 Zusteller an ganztägigen Warnstreiks beteiligt. Sie versammelten sich zu einer Kundgebung in Karlsruhe.

Aus Hessen waren am Morgen rund 300 Beschäftigte in der Stadthalle Alsfeld zu einem Warnstreik zusammengekommen. Bundesweit legten schätzungsweise 1500 Zusteller die Arbeit vorübergehend nieder, wie eine ver.di-Sprecherin in Berlin sagte. Andreas Henze, Bereichsleiter Postdienste im ver.di-Landesbezirk Baden-Württemberg, gab die Zahl der Streikenden aus der Region um Mannheim, Heidelberg, Hockenheim und Weinheim auf Anfrage dieser Zeitung mit etwa 100 an.

Mehr Geld oder mehr Freizeit

Daher seien in diesem Gebiet rund 100 000 Briefe und 2400 Pakete nicht ausgeliefert worden. Wie ein Sprecher der Deutschen Post dieser Zeitung sagte, werden aber die allermeisten Sendungen wie geplant oder mit einem Tag Verzögerung ihre Empfänger erreichen.