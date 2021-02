Warten auf die Insolvenzwelle

Berlin.Die Furcht steckt vielen Selbstständigen in den Knochen. Reichen die Rücklagen und Hilfen, um die Krise durchzustehen? Fast jeder fünfte Unternehmer bezeichnet seine Lage als existenzbedrohend. Dennoch ist eine große Insolvenzwelle trotz der schweren Wirtschaftskrise bisher ausgeblieben.

Eine absurde Entwicklung? „Die paradoxe Situation von weniger Insolvenzen in der Krise kann in erster Linie durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen und abwartendes Verhalten bei den Unternehmen erklärt werden“, sagt Steffen Müller, Leiter der Insolvenzforschung des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Die Krise habe viele Firmen am Ende eines langen Aufschwungs erwischt, so dass viele über ein finanzielles Polster verfügten.

Regeln außer Kraft gesetzt

Auch der Vorsitzende des Verbands der Insolvenzverwalter Deutschlands (VID), Christoph Niering, ist überzeugt: „Solange die Politik durch Kurzarbeitergeld und hohe Hilfszahlungen den Unternehmen so starke finanzielle Unterstützung gewährt, erwarte ich keine große Insolvenzwelle. Die Insolvenzzahlen werden auf keinen Fall das hohe Niveau wie während der Finanzmarktkrise 2009 erreichen.“

Tatsächlich greift die Politik seit Beginn der Krise durch milliardenschwere Staatshilfen massiv in die Wirtschaft ein und setzt übliche Regeln außer Kraft. Eigentlich gehören Firmenaufgaben zu einer Marktbereinigung dazu. „Eine Geschäftsaufgabe ist nicht immer zugleich eine Insolvenz“, unterstreicht Niering. Seit Jahren schließen Geschäfte, weil sie keine Nachfolger finden oder keine zeitgemäßen Produkte mehr anbieten. Die Corona-Krise könne aber gerade für schwächelnde Unternehmen wie ein Beschleuniger wirken und zur Geschäftsaufgabe führen.

Der erfahrene Insolvenzverwalter befürchtet vielmehr, dass derzeit viele Betriebe durch Staatshilfen am Leben erhalten werden, die ohne diese Unterstützungen längst aufgeben hätten müssen. Insgesamt meldeten 2020 zwischen Januar und November 14 621 Firmen Insolvenz an – und damit 15,9 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Ein weiterer Grund für die niedrige Insolvenzzahl basiert auf einem möglichen Irrtum. Wegen Corona hat die Bundesregierung die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags teilweise ausgesetzt – und dies bis Ende April verlängert. „Doch dies gilt keineswegs für alle, sondern sogar nur für den geringsten Teil der Unternehmen“, warnt Niering. „Nur Firmen, die bisher noch vergeblich auf staatliche Hilfen warten und sicher sind, mit diesem Geld eine Insolvenz verhindern zu können, dürfen die Anmeldung aussetzen. Wer dagegen zahlungsunfähig ist und dies auch nicht durch mögliche Staatshilfen mehr ändern kann, müsste schon seit Oktober wieder den Gang zum Gericht antreten.“

Rechtsform entscheidend

Der Rechtsanwalt warnt vor einem bösen Erwachen: „Manche Eigentümer und Manager werden in eine Haftungsfalle hineinlaufen. Wer zu spät einen Antrag stellt, haftet dann mit seinem Privatvermögen“, so Niering. Schuld daran sei auch die Kommunikation seitens der Regierung. Nur wenige Unternehmer hätten das Kleingedruckte der Regelung gelesen. „Ich fürchte, dass sich manche durch Nichtstun unwissentlich strafbar machen.“

Nicht jeder Unternehmer ist verpflichtet, bei Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anzumelden – entscheidend ist die Rechtsform. Verpflichtend ist dies nur für Betriebe, die von juristischen Personen geführt werden – wie GmbH, Aktiengesellschaft oder Verein. Einzelkaufleute, Handwerker oder Personengesellschaften – die als OHG, KG oder GbR firmieren – müssen keinen Antrag stellen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.02.2021