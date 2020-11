Was erwarten Einzelhändler der Region vom Weihnachtsgeschäft?

Eine deutliche Mehrheit der Einzelhändler in Baden-Württemberg erwartet einer Umfrage zufolge im anstehenden Weihnachtsgeschäft coronabedingt hohe Umsatzeinbußen. Dass Corona die Handelswelt ein Stück weit auf den Kopf stellt, sagt auch Experte Joachim Stumpf. Was erwarten sich Einzelhändler aus der Region vom Weihnachtsgeschäft? Wir haben nachgefragt.

Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland

Trotz Corona rechnet der nationale Einzelhandel in diesem Jahr mit einem florierenden Weihnachtsgeschäft. Insgesamt würden die Verbraucher in den Monaten November und Dezember voraussichtlich rund 104 Milliarden Euro ausgeben, prognostiziert der Handelsverband Deutschland (HDE). Das wäre ein Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Profitieren dürfte davon aber vor allem der Onlinehandel. Für die Händler in den Innenstädten sieht es dagegen nach Einschätzung des Verbandes eher düster aus, besonders bei Bekleidungsgeschäften. „Der Handel in den Innenstädten darf zwar öffnen, gleichzeitig appelliert die Politik aber an die Kunden, zu Hause zu bleiben. In der Folge können die Geschäfte mit Blick auf extrem sinkende Kundenfrequenzen vielerorts wirtschaftlich nicht mehr überleben“, klagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Bis zu 50 000 Geschäfte seien in ihrer Existenz gefährdet.

Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden

Rubel beobachtet bereits mit Sorgen die Entwicklung in den ersten Wochen des Lockdowns: 30 bis 50 Prozent weniger Kundenfrequenz in vielen Innenstädten als sonst üblich. „Das ist brutal.“ Und das macht ihm wenig Hoffnung, dass es in den kommenden Wochen besser für den stationären Einzelhandel laufen könnte. „Unsere Mitspieler in den Innenstädten fehlen uns“, sagt Rubel mit Blick auf die geschlossenen Restaurants und Cafés – und die ausgefallenen Weihnachtsmärkte. Gerade weil die Käufer das sonst übliche Gewimmel in den Citys scheuten, hätte der Handelsverband Sonntagsöffnungen ohne Anlass begrüßt. „Das hätte die Frequenzen entzerrt“, sagt Rubel. Klar sei: Wer auch künftig attraktive Innenstädte mit vielen Anbietern wolle, „der muss jetzt auch hingehen“.

Sebastian Kerner, Englert Herrenmode in Weinheim

„Mir macht große Sorgen, wie die Frequenz von Tag zu Tag sinkt.“ Es sei natürlich sinnvoll, dass die Leute zu Hause bleiben, aber dem stationären Handel fehle gerade im Weihnachtsgeschäft die Laufkundschaft – die in die Weinheimer Innenstadt kommt, um essen zu gehen, und dann in seinem Schaufenster noch etwas Schönes zum Mitnehmen entdeckt. Die Hoffnung, die Umsatzrückgänge von der ersten Schließung im Advent etwas aufzuholen, habe sich zerschlagen. „Mein Opa hat den ersten Laden 1955 eröffnet, so etwas haben wir wirklich noch nie erlebt“, sagt Kerner. „Aber wir kommen durch“, ist er sich sicher. Auch weil die Stammkundschaft den Herrenausstatter bewusst unterstütze. Angst, dass die ins Internet abwandern, hat Kerner nicht: „Wer zu uns kommt, schätzt den Service und die ehrliche Beratung.“ Außerdem geht er seit dem ersten Lockdown neue Wege: „Wir liefern jetzt auch eine Kleiderauswahl nach Hause – ich hätte vorher nie gedacht, dass das geht“, sagt Kerner. „Aber was Zalando kann, das kann ich auch.“

Tatjana Steinbrenner, Kaufhaus Ganz in Bensheim, Präsidentin des Handelsverbands Hessen-Süd

Tatjana Steinbrenner vermisst das Emotionale zum Start ins Weihnachtsgeschäft. „Diese Woche hätte der Bensheimer Weihnachtsmarkt eröffnet.“ Vieles laufe derzeit über Rabatte, eingekauft werde ganz gezielt. Und die jetzt wieder strengeren Vorgaben für Geschäfte brächten neue Restriktionen. Sonntagsöffnungen hätten vielen Händlern dringend benötigte Zusatzumsätze gebracht, aber die bleiben verboten. Eine schwierige, ungewohnte Situation für eine Familienunternehmerin. Und doch sagt sie: „Ich bin froh, dass ich auflaufen darf, dass der Handel nicht schließen muss.“ Auch weil ihr Kaufhaus für viele Menschen im Lockdown die einzige Möglichkeit für mitmenschliche Kontakte sei. „Das ist auch eine soziale Aufgabe “, sagt Streinbrenner.

Daniel Schott, Möbelhaus Schott in Tauberbischofsheim

Bereits die vergangenen Wochen sind Daniel Schott zufolge in Bezug auf Weihnachtsdeko, Geschenke und Haushaltswaren gut gelaufen. Sein Möbelhaus profitiere auch davon, dass die Kunden viel Platz haben und direkt vor der Tür parken können, und sich daher sicher fühlten. Als Corona-Besonderheit stellt er fest, dass etwas mehr Termine vorab ausgemacht werden. Und der Service leide etwas darunter, weil keine Waffeln oder Glühwein ausgegeben werden könnten. Schott erwartet ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft: „Wir haben alle Hände voll zu tun, die Menschen befassen sich intensiv mit ihren eigenen vier Wänden und investieren aktuell mehr in diese Bereiche.“ Gerade weil sie davon ausgingen, auch in den nächsten Monaten überwiegend zu Hause zu sein.

Hans Joachim Kuhn, Modehaus Kuhn, Vorsitzender der City Gemeinschaft Bad Mergentheim

Um auf ihre beträchtlichen Umsatzeinbußen aufmerksam zu machen, sind die Bad Mergentheimer Einzelhändler vergangene Woche sogar auf die Straße gegangen. Sie wollten auch dafür werben, dass die Menschen ihre Geschenke in ihrer Stadt kaufen. „Kauft vor Ort“, lautet der Appell von Hans Joachim Kuhn. Auch er weiß: „Weihnachtsgeschäft unter Corona-Bedingungen – das ist einfach schwierig.“ Deshalb hat sich der fränkische Kurort jetzt einen digitalen Schub verordnet: die M-Card – ein neues City-Gutschein-System für alle Dienstleister, Einzelhändler und sogar für Wildpark oder Therme. Kunden, die wegen des Corona-Virus derzeit lieber zu Hause bleiben, können damit auch online Geschenke-Gutscheine buchen – Hauptsache von lokalen Anbietern.

Sabrina Kube, Skandinavischer Concept Store Lyksjø, Schwetzingen

„Wir haben Glück, dass wir so ein breites Sortiment haben“, sagt Sabrina Kube. So profitiert ihr Geschäft davon, dass die Menschen es sich zu Hause schönmachen wollen. „Wohndekor läuft sehr gut.“ Das Modeangebot hat sie dagegen wegen der gesunkenen Nachfrage reduziert, Bestelltes teilweise storniert. Sie ist zuversichtlich, dass ihre Kunden in den kommenden Wochen viele Geschenke in ihrem Spezialgeschäft suchen – auch wenn die Umsätze unter den Erwartungen vor Corona sein dürften. „Wir müssen in Bewegung bleiben, dürfen nicht in Schockstarre verfallen“, sagt Kube. Dazu gehört auch ein ausgeweitetes Online-Angebot. Lyksjø hat zwar keinen Internet-Shop, aber Kube und Mitinhaberin Miriam Hohmann stellen jetzt auf der Online-Seite Sets vor, die die Kunden individuell ergänzen und per Mail ordern können.

Wolfgang Blatt, Spielwarengeschäft Urmel, Mannheim

30 Prozent weniger Kunden finden derzeit den Weg in Wolfgang Blatts Traditionsgeschäft. Sein Online-Shop helfe, das auszugleichen. Gerade bei kleinteiligen Waren bedeute das aber deutlich mehr Aufwand. „Und die Menschen, gerade Kinder, wollen doch die Spielsachen anfassen!“ Sein Herz hänge am stationären Handel, am Austausch mit den Kunden – „Innenstädte müssen leben!“ Blatt ist stolz auf die Unterstützung seiner treuen Kundschaft und auf einen neuen Zusammenhalt unter Mannheimer Einzelhändlern in der Krise: So gibt er erstmals mit den Inhabern von Topf+Pfanne und der Buchhandlung Schmitt & Hahn eine gemeinsame Werbebeilage heraus. Blatt rechnet damit, in den nächsten Wochen mehr Gesellschaftsspiele zu verkaufen: „Die Leute können nicht wegfahren und nicht böllern, dann werden sie mit der Familie daheim bleiben und spielen.“

Dani Marquardt, Manager Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim

Corona bremst Dani Marquardt einfach aus – alles, was sonst zu seinen Aufgaben als Center-Manager gehört, ist ihm derzeit nur begrenzt möglich: „Die Interessen der Mietpartner vertreten, damit sie guten Umsatz machen können, schöne Dinge für die Kunden zu veranstalten – das wäre gerade vor Weihnachten wichtig.“ Stattdessen muss er nach wenigen Tagen das traditionelle Winterdorf schließen und Kundschaft vor die Tür schicken, weil die zwar Essen zum Mitnehmen im Center kaufen, aber nicht darin verzehren darf. In den Sommermonaten hätten sich die Zahlen wieder besser entwickelt, doch jetzt liege die Kundenfrequenz 40 Prozent unter dem Durchschnitt. Immerhin sei der Umsatz pro Einkauf gestiegen, so Marquardt. Und das für den Handel wichtige Weihnachtsgeschäft: „Keine Prognose möglich.“ Marquardts Hoffnung ist, dass noch ein Schub für die nächsten Wochen kommt: „Wenn die Menschen nicht verreisen und keine Besuche machen können, kaufen sie sich vielleicht großzügigere Geschenke.“ (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020