Was Fachkräfte locken soll

Berlin.Die SPD hat es durchgesetzt, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) muss es ausarbeiten: das neue Einwanderungsgesetz. Noch ist alles in der Schwebe, aber ein Eckpunktepapier aus dem Innenministerium lässt erkennen, worum es geht. Ein Überblick:

Was genau plant die Bundesregierung?

Vor allem ausgebildeten Fachkräften und Akademikern soll der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtert werden. Die bislang für Nicht-EU-Ausländer geltende Beschränkung auf „Engpassberufe“, in denen es besonderen Bedarf gibt, soll fallen. Und auch die Vorrangprüfung soll es im Prinzip nicht mehr geben. Dabei wird bislang geprüft, ob eine Stelle nicht mit einem inländischen Bewerber oder jemandem aus einem EU-Land besetzt werden kann.

Anerkennungsverfahren für ausländische Qualifikationen sollen erleichtert, Beratungsmöglichkeiten ausgeweitet werden. IT-Fachkräfte sollen auch ohne formalen Abschluss hier arbeiten dürfen, wenn sie einen Arbeitsplatz vorweisen können. Deutschkurse sollen stärker gefördert werden.

Was sind die Folgen des derzeitigen Fachkräftemangels?

Weil es zu wenige Fachkräfte auf dem Bau gibt, stockt zum Beispiel der Ausbau des schnellen Internets oder die Sanierung der Verkehrsinfrastruktur – auch weil in Behörden Planungskapazitäten fehlen. Kunden müssen länger auf einen Handwerker warten, auch dort nimmt der Fachkräftemangel nach Branchenangaben immer größere Ausmaße an. Der Fachkräftemangel führt außerdem dazu, das viele Unternehmen an die Grenzen ihrer Kapazitäten stoßen. Auch wenn die vorhandenen Mitarbeiter mehr arbeiten, können zum Teil keine Aufträge angenommen werden – was Folgen für das gesamte Wirtschaftswachstum haben kann.

Welche Branchen sind besonders betroffen?

Zu wenige Fachkräfte gibt es etwa am Bau, in der Logistik, in der Pflege oder im Gastgewerbe – aber laut DIHK-Report auch im Maschinenbau und bei IT-Dienstleitern. Seit Jahren gibt es vor allem in den sogenannten MINT-Fächern einen Mangel. So berichtete der Branchenverband ZVEI, fast alle Elektro-Unternehmen hätten Probleme, genug Mitarbeiter mit Fachwissen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (MINT) zu gewinnen.

Warum ist die Lage in der Pflege so brisant?

In der alternden Gesellschaft werden absehbar immer mehr Menschen pflegebedürftig. Doch schon jetzt herrscht angesichts oft belastender Arbeitsbedingen akute Personalnot. In der Alten- und Krankenpflege sind 35 000 Stellen für Fachkräfte und Helfer unbesetzt.

Und ohne ausländische Kräfte ist es ohnehin kaum mehr möglich, ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung zu betreiben, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagt. Ergänzend zu Plänen, den Beruf für Inländer attraktiver zu machen, sollen mehr Fachkräfte aus dem Ausland geholt werden – aus Staaten mit junger Bevölkerung, um nicht andere Länder mit Bedarf zu schwächen. Massive Probleme macht bisher aber etwa, dass Visa und die Anerkennung von Abschlüssen viel zu lange brauchen. Seehofers Eckpunktepapier sieht für den Pflegebereich „Berufsausbildungsprogramme mit integrierter Sprachausbildung“ vor, die „im Ausland angeboten und durch die Branche selbst finanziert werden“ sollen.

Welche ausländischen Arbeitnehmer gibt es schon?

Von den 32,6 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland hatten im vergangenen Jahr rund 3,6 Millionen einen ausländischen Pass. Nach einer Auswertung der Bundesagentur für Arbeit waren darunter 1,3 Millionen Hilfskräfte, 1,7 Millionen Fachkräfte mit entsprechender Berufsausbildung sowie etwa 570 000 Hochqualifizierte mit einer Meisterausbildung oder einem Hochschulabschluss. Etwas mehr als die Hälfte der 3,6 Millionen ausländischen Arbeitskräfte kam aus EU-Staaten.

Die größte Gruppe der Nicht-Europäer stellten die 62 317 Syrer, gefolgt von den Arbeitskräften aus Indien (41 113), Afghanistan (40 310) und China (37 297). Während bei den Zuwanderern aus Syrien und Afghanistan der Anteil der Hilfskräfte relativ groß war, stellten die Inder und Chinesen überdurchschnittlich viele Hochqualifizierte.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018