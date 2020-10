Was Gründerinnen ausmacht

Mannheim.Der Verein Pro Social Business mit Büros in Mannheim und Neustadt (Pfalz) berät und unterstützt alle, die ein Unternehmen gründen wollen. Besonders Menschen mit Migrationshintergrund. Zu den Frauenwirtschaftstagen, einer Aktion der Landesregierung Baden-Württemberg für Gleichstellung, hat der Verein ein wichtiges Ziel. „Wir wollen Frauen in der Wirtschaft sichtbarer machen und zeigen, was sie

...