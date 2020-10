Was hat #MeToo in Unternehmen verändert ?

Die Debatte um sexuelle Übergriffe mit dem Hashtag MeToo muss auch Firmen in der Region beschäftigen – aber wie gehen sie mit dem Thema um? Wie wollen sie vorbeugen? Und gibt es jemanden, der oder die sich um Gleichstellung kümmert? Wir haben uns umgehört.

Die Bio-Supermarktkette hat fest definierte Ansprechpartnerinnen, falls es zu Übergriffen kommen sollte, teilt das Unternehmen mit. Außerdem: Im Alnatura Leitungskreis seien die Themen MeToo und sexuelle Übergriffe schon vor längerer Zeit vorbeugend besprochen worden, als Folge habe man die Ansprechpartnerinnen benannt, schreibt eine Sprecherin. Auf die Frage nach einem oder einer Gleichstellungsbeauftragten teilt die Sprecherin mit: „Bei Alnatura nennen wir es ,gleichberechtigte Teilhabe’: Unsere Gleichstellungsbeauftragte ist die Bereichsverantwortliche Astrid Paefgen, die alle Mitarbeitenden-Themen im Leitungskreis vertritt.“

Der Weinheimer Mischkonzern schreibt: „Als werteorientiertes Unternehmen hat Freudenberg klare Führungs- und Verhaltensprinzipien, in denen festgelegt ist, dass jede Form von Diskriminierung und persönlicher Herabsetzung abgelehnt wird.“ Vielfältige Teams seien „ein Motor der Innovationskraft von Freudenberg“. Eine Position eines oder einer Gleichstellungsbeauftragten gibt es nicht. „Ein zentraler Baustein der Unternehmenskultur ist der interne Verhaltenskodex“, erklärt ein Sprecher. „Um die Vertrauenskultur und die Werte und Grundsätze bei Freudenberg zu erhalten, gibt es zudem weltweit fünf sogenannte Ethics Offices.“ Sie sollen als vertrauliche Anlaufstelle für Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dienen, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht an die eigenen Vorgesetzten, Personalverantwortliche oder Arbeitnehmervertreter wenden können oder wollen. Das alles existierte aber bereits vor der MeToo-Debatte.

Bei dem Ludwigshafener Chemiekonzern gibt es eigenen Angaben zufolge einen Verhaltenskodex, der für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter verbindlich ist. „Wir dulden keine Verstöße gegen den BASF-Verhaltenskodex“, teilt ein Sprecher mit. Betroffene könnten sich neben ihrer Führungskraft etwa die Personalabteilung, die Arbeitnehmervertretungen und – auf Wunsch auch anonym – an die Compliance-Hotline wenden. Dort nehme eine externe Anwaltskanzlei die Vorgänge auf und leite entsprechende Schritte ein. Zudem gebe es Workshops, die für das Thema sexuelle Belästigung sensibilisieren sollen. Eine Stelle zur Sicherung der Gleichstellung gibt es im engeren Sinne nicht. Allerdings gebe es eine Abteilung, die für die Förderung der Vielfalt im Unternehmen zuständig ist. Diese Maßnahmen sind laut dem Sprecher seit vielen Jahren etabliert und waren keine direkte Reaktion auf MeToo.

„Bei MLP fördern wir eine Kultur der Toleranz und Gleichberechtigung“, erklärt eine Sprecherin schriftlich. Dementsprechend würden Verstöße gegen Diskriminierungsverbote geprüft und geahndet. Bei Beschwerden oder Hinweisen hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, sich an eine offizielle Beschwerdestelle bei MLP zu wenden. Diese sei schon vor der MeToo-Debatte etabliert worden und zuständig für die Bearbeitung aller etwaigen Beschwerden über Diskriminierung. Dabei gehe es neben Geschlecht und sexueller Identität auch um Diskriminierungen aufgrund des Alters, einer Behinderung, ethnischer Herkunft oder Religion. Eine Stelle des oder der Gleichstellungsbeauftragten gibt es nicht.

Bei Roche gibt es einen sogenannten Compliance Officer, der sich um die Einhaltung der Regeln kümmert. Zudem wurde ein Bedrohungsmanagement eingerichtet, um Betroffene zu unterstützen, schreibt ein Sprecher. Mitarbeitende würden motiviert, sich zu Wort zu melden, wenn sie der Überzeugung sind, dass jemand etwas getan hat, gerade tut oder möglicherweise tun wird, das gegen den Verhaltenskodex bei Roche verstößt. In diesen Fällen kann man sich direkt an den Vorgesetzten oder den Compliance Officer oder an eine anonyme externe Hotline wenden. Zusätzlich gibt es das Frauennetzwerk ALICE (Authentic – Leading – Innovative – Competent – Engaged), das Mitarbeiterinnen im beruflichen und privaten Alltag unterstützt, mit dem Ziel einer breiten Entwicklung und Repräsentation auf allen Ebenen.

„Bereits seit 2004 ist unsere Betriebsvereinbarung zu partnerschaftlichem und fairem Verhalten am Arbeitsplatz in Kraft“, teilt eine Sprecherin schriftlich mit. Diese regele die Grundsätze gegen Mobbing, sexuelle Belästigung und Diskriminierung sowie den Umgang mit etwaigen Fällen. Es gebe ein sogenanntes Diversity Management und eine Inklusionsbeauftragte, die Konzepte und Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion von Menschen mit Behinderungen entwickelten. Außerdem: „Bereits seit 2011 bieten wir das Employee Assistance Program an.“ Dabei handelt es sich um eine externe Beratung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die im gleichen Haushalt lebenden Angehörigen bekommen dort anonym und vertraulich von erfahrenen Psychologen und Sozialberatern Unterstützung.

„Bilfinger setzt sich aktiv gegen jegliche Form von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, der Religion sowie anderen demografischen oder ethnischen Merkmalen ein“, teilt eine Sprecherin mit. „Auch gegen die Benachteiligung von Frauen möchten wir ein Zeichen setzen.“ Dies werde etwa an den unternehmensinternen Zielen, die eine Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen verfolgen, deutlich. Um das zu erreichen, biete man verschiedene Projekte wie „Frauen bei Bilfinger“ an. Dabei sollen Seminare und Mentoring-Programme die Karrierechancen und Chancengleichheit für Frauen sicherstellen und verbessern.

Ansprechpartner sind bei der Sparkasse die Führungskräfte, der Personalrat und der Personalbereich, der gleichzeitig als Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz fungiert, sagt ein Sprecher. Die Stelle eines Gleichstellungsbeauftragten gibt es nicht. „MeToo im Speziellen haben wir nicht thematisiert, da unsere Vorgehensweise funktioniert.“

Bei sexueller Belästigung und allen weiteren Formen der Diskriminierung und Belästigungen am Arbeitsplatz haben Mitarbeitende die Möglichkeit, sich an verschiedene interne als auch externe Anlaufstellen zu wenden, heißt es bei SAP. Der Bereich HR Compliance kümmere sich global um genau diese Belange. Die Abteilung verfolge die Meldungen nach, unternehme eigenständig und unabhängig Untersuchungen und stelle sicher, dass die notwendigen Konsequenzen aus den Untersuchungsergebnissen umgesetzt würden. Man habe schon vor der MeToo-Bewegung keinerlei Diskriminierungen und Belästigungen toleriert. „Dennoch hat die MeToo-Bewegung dafür gesorgt, das Thema noch mal verstärkt in den Fokus zu rücken.“ In diesem Zusammenhang wurde für alle Mitarbeitenden ein Training eingeführt, welches ihnen einen Überblick über die Richtlinien, Verhaltensweisen und ihre Verpflichtungen verschafft. Seit langer Zeit gebe es zudem die Stelle des oder der Gleichstellungsbeauftragten.

„Unser Unternehmen nimmt diese Themen nicht erst seit MeToo sehr ernst“, teilt ein Sprecher schriftlich mit. „Entsprechend spielen sie daher auch in Unternehmensprogrammen, in Mitarbeiterveranstaltungen sowie in der Personalentwicklung eine wichtige Rolle.“ MeToo habe die Sensibilität dafür auch im Unternehmen weiter erhöht. Eine gesonderte Anlaufstelle gibt es nicht. „Aufgrund unserer Unternehmensstruktur mit vielen Standorten und Einheiten wird die Verantwortung dezentral durch Personalbetreuer in Zusammenarbeit mit Führungskräften wahrgenommen.“

Bei der VR Bank Rhein-Neckar gibt es eigenen Angaben zufolge ein Team, das im Hinblick auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz als persönliche Ansprechpartner für die Anliegen der Mitarbeitenden zur Verfügung steht. Dieses Team bestehe aus der Bereichsleiterin Personal und zwei Betriebsratsmitgliedern – einer Frau und einem Mann. „Neben dem Betriebsrat, der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung gibt es derzeit keinen Gleichstellungsbeauftragten“, so ein Sprecher.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020