Was macht … das Sparschwein ?

Mannheim/Ludwigshafen.Fürs Bier, die Hochzeit, den Urlaub oder zur Geburt des Sohnes – egal zu welchem Zweck, das Sparschwein ist weiterhin ein Liebling der Deutschen, wenn es um Geldrücklagen geht. Und das, obwohl es aufwendiger geworden ist, die Münzen trotz der Debatte um die Abschaffung der Ein-und-Zwei-Cent-Münzen einzuzahlen, und es lukrativere Anlagemöglichkeiten gibt. Die Keramikfigur dient häufig aber auch einem anderen Zweck.

Als Geschenkidee

„Sparschweine sind nach wie vor als Geschenkidee sehr beliebt“, sagt ein Mitarbeiter des Dekorationsgeschäfts Depot in Mannheim. Dafür sind die Gefäße heutzutage gerne bunt und ausgefallen und oft an einen festen Zweck gebunden, etwa zum Geldpräsent für den nächsten Urlaub. Die niederländische Warenhauskette Hema bietet etwa einen Spardackel mit Farbtöpfen an, der beliebig gestaltet werden kann. Außerdem stehen sie häufig auf Theken oder Bürotischen mit der Aufschrift „Kaffeekasse“.

Aber auch zuhause wird noch eifrig Kleingeld in die Spardose geworfen. Zuletzt erlebte das hohle Schwein wegen der Euro-Schuldenkrise geradezu ein Comeback. Eine Umfrage der Beratungsgesellschaft Faktenkontor aus dem Jahr 2012 ergab, dass 58 Prozent der Deutschen deshalb verstärkt daheim sparten.

Besonders Familien pflegen ein Sparschwein, um ihren Kindern Finanzmanagement beizubringen: Jährlich bringen mehr als 1000 Kinder ihr gesammeltes Bargeld am Weltspartag in die Sparkassen Rhein Neckar Nord, sagt ein Sprecher. Auffällig sei dabei der Wandel vom klassischen Schwein zu Dosen mit Comic-Aufdruck und hoher Formenvielfalt. Die Banken freuen sich sonst aber weniger über Münzgeld. Wie ein Mitarbeiter der Bundesbank-Filiale in Ludwigshafen erklärt, verursache die Einzahlung Kosten, bringe aber keine Erträge. Das führe dazu, dass mittlerweile auch Gebühren für das Einzahlen von Münzen verlangt werden. Münzzählersortiermaschinen seien teuer und so rüsteten die Häuser diese nach und nach ab. „Die Spardose könnte für den Deutschen an Wert verlieren, wenn Banken kein Bargeld mehr annehmen.“

Vermehren statt bunkern

Doch warum stirbt das Schwein nicht aus? „Die Deutschen lieben ihr Bargeld“, antwortet der Mitarbeiter der Bundesbank. „Wir sind das Volk, das am häufigsten Bargeld einsetzt.“ Grund dafür sei zum einen der Sicherheitsgedanke, aber auch der Wunsch, etwas Materielles in der Hand zu haben. „Der Bargeldumlauf hat sich in den letzten Jahren nur minimal verändert.“ Anders als in nordischen Ländern, wo meist mit Karte oder Handy bezahlt wird, dürfte das Bargeld den Deutschen nach Einschätzung der Zentralbank noch lange erhalten bleiben.

Aus denselben Gründen zahlen viele noch in Sparbücher ein, obwohl es rentablere Anlageformen gibt. Laut einer Umfrage des Statistikportals Statista von März 2019 ist das Sparbuch deutschlandweit mit 45 Prozent die beliebteste Sparanlage – und das trotz Niedrigzinsen. Es vollzieht sich allerdings auch hier ein Wandel. In ihrem Vermögensbarometer von 2019 wertet die Sparkasse eine repräsentative Umfrage aus: 44 Prozent der Befragten passen ihr Sparverhalten den niedrigen Zinsen an oder planen es zumindest. 2017 waren es noch fünf Prozent weniger. Die Menschen interessieren sich zunehmend für Aktien und Fonds.

„Sparen bedeutet nicht nur, Geld zu bunkern, sondern es so anzulegen, dass es sich durch Zinsen vermehrt“, erklärt der Sparkassen-Sprecher. Trotz des Bewusstseins dafür, halten die Deutschen an dem Büchlein, das es mittlerweile auch digital gibt, bisher fest. Denn es hat Vorteile. Es kann nicht ins Minus geraten, darf nicht überzogen werden. Zudem ist es den Banken nicht erlaubt, Negativzinsen darauf zu erheben, erklärt die Bundesbank.

Das Sparschwein wird auch künftig nicht leer ausgehen.

Donnerstag, 06.02.2020