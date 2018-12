Was macht… der ADAC ?

„Manipulation“ und „manipulativ“. So lauteten die gefühlt häufigsten Wörter in einem Bericht von Deloitte. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft untersuchte im Jahr 2014 die Wahl zum „Lieblingsauto der Deutschen“, den Autopreis des ADAC. Was der Bericht zeigte, verschlug vielen Mitgliedern und Mitarbeitern in den Regionalclubs die Sprache. Willkürlich wurden Zahlen der abgegebenen Stimmen

...