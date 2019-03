Was macht … der Kaugummi-Automat ?

Mannheim.Ein Kasten, blau und klobig. Voller vergilbter Aufkleber, voller Schmierereien. An und für sich ein trauriges Bild. Doch der Kasten soll Freude bringen. Für zehn Cent ein „Bubblegum“, für ein Euro das „Fini“, ein flüssig gefülltes Kaugummi in der Geschmacksrichtung Banana Split. Will diese Süßigkeiten aus dem Kaugummi-Automaten überhaupt noch jemand haben? Heiko Schütz sagt eindeutig „Ja“.

Früher hatte er einen Job im Groß- und Einzelhandel für Raumausstattung, heute gehört Schütz eine Firma in Unnau (Westerwald), die bundesweit Warenautomaten betreibt. Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sind wichtige Geschäftsgebiete. Schütz unterhält insgesamt mehr als 1000 Standorte.

„Was glitzert, geht immer“

Zwölf Jahre ist er jetzt im Geschäft. Kaugummi-Automaten sind, so seine persönliche Erfahrung, immer noch angesagt. „Was glitzert und glibbert, geht immer“, sagt Schütz. Die Stammkundschaft ist zwischen vier und zwölf Jahre alt. Münze rein, umdrehen, eine bunte Kugel kullert in den Schacht: Kinder machen auf diese Weise ihre ersten Kauferfahrungen.

Wie viele Geräte in Deutschland hängen, darüber gibt es nur Schätzungen. Denn die wenigsten Aufsteller verraten genaue Zahlen. Der Verband Automaten Fachaufsteller aus Langenfeld (Nordrhein-Westfalen) geht von 400 000 bis 600 000 aus – ungefähr 1000 Firmen teilen diese unter sich auf. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zu belegen, ist schwierig. Aber Verbandsgeschäftsführer Paul Brühl hat ein Gefühl: „Es sind schon weniger Automaten geworden.“

Florian Stahl, Marketing-Professor an der Universität Mannheim, erklärt: „Kinder und Jugendliche verfolgen andere Interessen, das Bunte und Aufregende übernehmen jetzt zum Beispiel Apps.“ Zudem ist er der Meinung, dass Kinder nicht mehr so oft „unbeaufsichtigt die Gegend unsicher machen“ wie früher. Sie seien viel eingebundener durch Nachmittagsschule, Betreuung, Hobbys. Eltern kontrollierten mehr, und Süßigkeiten passten auch nicht zu einer gesunden Ernährung.

700 Kilometer lange Tour

Nach Angaben von Branchenverbänden betreuen Aufsteller teilweise riesige Gebiete. Sie fahren in einer Tour bis zu 700 Kilometer durch die Lande, um Automaten aufzufüllen. Wobei auffüllen das falsche Wort ist: Die Behälter im Inneren werden – etwa bis zu fünf Mal im Jahr –, komplett mit neuer Ware ausgetauscht. Nur die Außenhülle ist fest angebracht. Hygienisch seien die Produkte einwandfrei, heben die Verbände hervor.

Beliebte Standorte befinden sich an Schulwegen und bei Kindergärten. Wenn Ferien sind, merken das die Aufsteller an geringeren Umsätzen. Auch Regen und Dunkelheit sind schlecht fürs Geschäft.

Ein Kaugummi-Automat erlöse jährlich im Durchschnitt zwischen zehn und 100 Euro, so der Fachaufsteller-Verband. Mit ein paar Hundert Automaten komme man da nicht über die Runden. Mehr als 1000 sollten es schon sein, sagt Verbandsgeschäftsführer Brühl. Zumal noch Kosten für Personal, Benzin und Werkstatt anfallen.

Mechanischer Münzprüfer

Im Zeitalter der Digitalisierung läuft ein Kaugummi-Automat noch immer ohne Strom. Der Münzprüfer funktioniert mechanisch, ganz nostalgisch. Moderne Technik hingegen nutzt berührungsempfindliche Bildschirme, ermöglicht Zahlungen per EC-Karte oder sogar über Online-Dienste. Wäre das ein Modell für den Kaugummi-Automaten der Zukunft? Marketing-Experte Stahl schüttelt den Kopf. Kinder hätten keine EC-Karte und dürften Online-Dienste sowieso nicht nutzen. „Zudem müssten die Betreiber eine Menge Geld investieren, das lohnt sich nicht.“

Es ist verboten, Kaugummi-Automaten einfach irgendwo zu befestigen. Weil sie an privaten Gebäuden hängen, muss der jeweilige Besitzer zustimmen. Manchmal erhält dieser eine Provision. Oder „Naturalien“. „Einige wollen anstatt Geld lieber ein paar Süßigkeiten für ihre Kinder oder Enkelkinder“, erzählt Aufsteller Schütz. Seine Internetseite trägt den Namen „Kaugummimann“. Auf die Idee brachte ihn ein Kind, als er mit dem Lieferwagen eines Tages durch den Mannheimer Stadtteil Luzenberg getourt war. Das kleine Mädchen rief begeistert: „Guck, Mama, der Kaugummimann!“ Da sage noch einer, das Geschäftsmodell sei ein Relikt aus vergangener Zeit.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.03.2019