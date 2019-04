Was macht … Duscholux?

Schriesheim.Über Zahlen wird in der Öffentlichkeit nicht gesprochen. Daran hat sich nichts geändert bei Duscholux, auch nach all den Jahren nicht. Petra Meier (Bild), seit März Geschäftsführerin am Schriesheimer Standort des Duschkabinenherstellers, erzählt offen über den neuen Markenauftritt des Unternehmens, über die Notwendigkeit einer Neuausrichtung, über die Herausforderungen, mit denen Duscholux in den letzten Jahren zu kämpfen hatte. Nach Umsatz und Gewinn gefragt schweigt sie – freundlich, aber beharrlich.

Die Zurückhaltung hat bei Duscholux Tradition: Heinz Georg Baus, der nicht nur die bekannte Baumarktkette Bauhaus gründete, sondern auch den Duschkabinenhersteller, gehörte zu den verschwiegensten und öffentlichkeitsscheuesten Unternehmern Deutschlands.

Publikumswirksame Auftritte oder Interviews waren äußerst selten, aktuelle Fotos gab es nicht. Erst nach Baus’ Tod im Mai 2016 veröffentlichte Bauhaus ein Bild des Firmenpatriarchen. Viele Jahre wurde zudem penibel darauf geachtet, die Firmennamen Bauhaus und Duscholux nicht miteinander in Verbindung zu bringen – aus gutem Grund: Die Duscholux-Duschkabinen werden bis heute ausschließlich über den Fachhandel verkauft. Für diesen wiederum ist die Bauhaus-Kette, die ein eigenes Sortiment an Duschkabinen anbietet, ungeliebte Konkurrenz.

Um die Jahrtausendwende kam die Krise. Duscholux – einst Marktführer bei Duschkabinen in Deutschland – lief plötzlich teilweise Trends hinterher. Dazu kamen Lieferprobleme und Lücken im Vertriebsnetz. Am Standort in Schriesheim gab es kurz nacheinander mehrere Wechsel in der Geschäftsführung.

Produktion dichtgemacht

2008 folgte der Kahlschlag: Die Produktion in Schriesheim mit knapp 70 Beschäftigten wurde geschlossen. „Zu klein, zu unwirtschaftlich“, hieß es vom damaligen Management zur Begründung. Einige Zeit später wurde für die Produktionsgesellschaft dann auch noch Insolvenz angemeldet, nachdem die EU-Kommission einen Bußgeldbescheid im Zusammenhang mit Kartellabsprachen geschickt hatte. Auch im Vertrieb in Schriesheim wurden Stellen abgebaut.

Von damals rund 250 Duscholux-Mitarbeitern sind heute an dem Standort noch 24 übrig. Ein Teil der früheren Firmengebäude wurde vermietet – unter anderem an eine Tanzschule. Trotzdem wird von Schriesheim aus heute der Deutschland-Vertrieb von Duscholux gesteuert. Meier zufolge ist hier außerdem der Ersatzteilversand für ganz Europa angesiedelt.

Jetzt will das Unternehmen nach eigenen Angaben auf dem deutschen Markt wieder angreifen – und hat sich deshalb einen neuen Markenauftritt verpasst. Dafür wurde ein hoher einstelliger Millionenbetrag investiert, unter anderem in einen neuen Internetauftritt und ein neues Logo. „Das alte war 30 Jahre alt, das war einfach nicht mehr zeitgemäß“, sagt Meier.

Auch das Vertriebsnetz habe man gestärkt, in Schriesheim sollen zudem die Ausstellungsräume – in denen man früher Probe baden konnte – renoviert werden. Zudem wolle man verstärkt neue Zielgruppen ansprechen: Architekten, Planer und potenzielle Großkunden wie Hotels. „Unser Ziel war es, auf dem deutschen Markt wieder richtig präsent zu werden und zu vermitteln: ’Hallo, wir sind wieder da’“, sagt Meier. Daran habe man hart gearbeitet, mit Erfolg: Die Umsätze würden sich wieder stetig nach oben entwickeln, sagt die Geschäftsführerin.

Im elektronischen Bundesanzeiger, wo man die Jahresabschlüsse der Schriesheimer Duscholux-Gesellschaft einsehen kann, werden für die letzten Jahre Gewinne aufgeführt. Ende 2017 war die Gesellschaft den Angaben zufolge aber bilanziell überschuldet, vor allem durch Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro. Theoretisch hätte die Gesellschaft Insolvenz anmelden müssen – wenn die Gesellschafter für ihre Forderungen keinen sogenannten Rangrücktritt erklärt hätten. Damit entfällt die Pflicht, Insolvenz anzumelden, weil die Gesellschafter praktisch erst dann Zahlungen erhalten, wenn alle anderen Gläubiger voll befriedigt sind.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019