„Wechsel lohnt eigentlich fast immer“

heidelberg.Für viele Haushalte in Deutschland wird der Strom 2019 deutlich teurer. Um durchschnittlich vier bis fünf Prozent steigen die Preise zahlreicher Anbieter in der Grundversorgung. Das bringt Verbraucher dazu, häufiger Preise verschiedener Versorger zu vergleichen. „Ein Wechsel des Stromanbieters lohnt eigentlich fast immer“, sagt Christina Peitz von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. „Vor allem für Kunden, die ihren Tarif oder Anbieter noch nie gewechselt haben und sich noch in der Grundversorgung befinden.“

Wie eine Studie des Heidelberger Verbraucherportals Verivox zeigt, sind Stromkunden in Rheinland-Pfalz am wechselfreudigsten. Der durchschnittliche Strompreis sei dort relativ hoch, sagt Valerian Vogel, Energie-Experte bei Verivox. „Dadurch steigen auch die Einsparmöglichkeiten.“ Nach Berechnungen des Portals konnte ein Drei-Personen-Haushalt im vergangenen Jahr durchschnittlich fast 400 Euro bei einem Wechsel sparen (siehe Tabelle). Auf Platz zwei und drei folgen Niedersachsen und Baden-Württemberg. Hessen ist im Mittelfeld.

In die Auswertung flossen alle Verbraucher ein, die 2018 einen Stromvertrag über Verivox abgeschlossen hatten. Absolute Kundenzahlen nennt eine Sprecherin keine. Die Auswertung der Wechsel erfolgte mithilfe eines Index, bei dem der Bundesdurchschnitt 100 Prozent entspricht. Verivox, Teil des Dax-Konzerns ProSiebenSat.1, gehört zu den führenden Online-Vergleichsportalen bei Energie.

Bonus gleich zu Beginn

Bei den Einsparungen ist der Bonus mit eingerechnet, den ein Verbraucher vom neuen Stromanbieter bekommt. In der Regel wird er einmalig gezahlt. Kunden sollten darauf achten, dass sie den Bonus gleich zu Beginn des neuen Vertrages erhalten, sagt Verbraucherschützerin Peitz. Später bestehe das Risiko, dass Vergünstigungen geringer ausfallen oder komplett wegbrechen. Etwa, wenn der Kunde sein Sonderkündigungsrecht nutzt.

Laut dem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur beziehen 28 Prozent der Haushalte Strom zu den Bedingungen der Grundversorgung vom örtlichen Anbieter. 41 Prozent beziehen einen Sondertarif des örtlichen Grundversorgers, und 31 Prozent werden von einem überregionalen Anbieter beliefert. „Auch jemand, der bereits einmal oder mehrfach gewechselt hat, sollte regelmäßig auf die Entwicklung der Strompreise schauen“, sagt Verbraucherschützerin Peitz. Selbst wenn Boni herausgerechnet werden, kann sich ein Wechsel lohnen.

Info: Tipps der Verbraucherzentrale: https://bit.ly/2R7UXA7

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019