„Weckruf“ für die Wirtschaft

Berlin.Die Wirtschaft ist unzufrieden mit Peter Altmaier. Und gestern musste der Wirtschaftsminister auch noch die offizielle Wachstumsprognose der Bundesregierung nach unten korrigieren – zum dritten Mal in Folge. Zugleich kündigte der CDU-Politiker Entlastungen für Unternehmen an. Doch sein Plan blieb vage. Angesichts der aktuellen Konjunkturschwäche erwartet Altmaier für das laufende Jahr beim Bruttoinlandsprodukt nur noch ein mageres Plus von 0,5 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt gibt den Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen an.

Aussicht auf Erholung 2020

Im Januar hatte die Bundesregierung den Zuwachs noch auf 1,0 Prozent taxiert. Und noch im vergangenen Herbst waren für 2019 sogar 1,8 Prozent mehr veranschlagt worden. Eine rasante Talfahrt. Die wirtschaftliche Abkühlung seit Mitte 2018 sei noch nicht überwunden. Allerdings, so der Minister optimistisch, gebe es die Aussicht auf eine „deutliche Erholung“. So soll die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr bereits wieder um 1,5 Prozent zulegen. Eine Stütze ist der private Konsum, auch der Bau boomt.

Dennoch sprach Altmaier von einem „Weckruf“, um die Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen zu verbessern. Sie werfen dem Minister schon länger Untätigkeit vor. Der Verband der Familienunternehmen beklagte jüngst sogar, dass „Wirtschaftskompetenz als Markenkern der CDU“ in der Regierung „mit keinem Gesicht mehr verbunden“ sei. Eine Kritik, die auch manche in der Unionsfraktion teilen.

Altmaier suchte daher gestern, auch einen Befreiungsschlag zu landen. Mit einem Drei-Punkte-Plan will der Minister wieder in die Offensive kommen. Zum einen plädierte Altmaier für ein Belastungsmoratorium – für Unternehmen nachteilige Maßnahmen sollten erst dann in Kraft treten, wenn die Wirtschaft „wieder einen klaren Wachstumspfad erreicht“ habe. Zum anderen regte er „strukturelle Entlastungen und Anreize bei Steuern, Abgaben und Bürokratie“ an. Und zum Dritten machte sich Altmaier mit Blick auf entsprechende Neuregelungen in anderen Industriestaaten für eine umfassende Unternehmenssteuerreform stark.

Was das alles konkret bedeutet, ließ der Saarländer jedoch im Dunkeln. Das müsse noch in der Regierung besprochen werden, meinte er auf Nachfrage. Sein Kabinettskollege, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), hat allerdings schon vor einem internationalen Steuerwettlauf gewarnt und sich deshalb auch gegen steuerliche Entlastungen für deutsche Betriebe ausgesprochen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019