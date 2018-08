Weidmanns Chancen auf EZB-Spitze schwinden

Frankfurt.In der ihm eigenen Art hat sich Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (Bild) immer zurückgenommen, wenn es darum ging, wer Mario Draghi im November 2019 als Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) beerben sollte. Obwohl ihn die Aufgabe reizen würde. „Die EZB hat nur ein Ziel, nämlich Preisstabilität zu sichern. Unabhängig von der Person des Präsidenten müssen sich die Bürger im Euroraum darauf verlassen können“, sagte er erst vor wenigen Tagen in einem Interview. Obwohl der 50-Jährige schon gewusst haben muss, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seine Kandidatur nicht unterstützen würde. Auch wenn sie Weidmann sehr schätzt, schließlich hat er jahrelang für sie im Kanzleramt gearbeitet. Doch Merkel scheint abzuwägen, ob ein deutscher EU-Kommissionschef mehr wert sein könnte, als den Bundesbankchef auf den EZB-Spitzenposten zu hieven.

Die Bundesbank kommentiert das mutmaßliche EZB-Aus für Weidmann nicht. Auch der Präsident selbst sparte das Thema gestern in Berlin vor dem Verein der ausländischen Presse aus. Beobachter in Frankfurt sind kaum überrascht. Er habe einen Deutschen und damit Weidmann nie für das wahrscheinlichste Szenario für die Nachfolge von Draghi gehalten, sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. „Natürlich hätte Kanzlerin Angela Merkel einen hohen Preis für Jens Weidmann zahlen müssen, der im Süden der Währungsunion wegen seiner Stabilitätsorientierung unbeliebt ist.“

Weil die Ursachen der Staatsschuldenkrise nach wie vor ungelöst seien, würden die Regierungen im Euroraum weiter auf Schützenhilfe durch eine geldpolitisch weich ausgerichtete EZB drängen, sagt Krämer. Ähnlich schätzt es Thomas Heidorn ein, Bankenprofessor an der Frankfurt School of Finance. Das sei zu erwarten gewesen, die von Weidmann vertretende strikte Geldpolitik habe auch keine Mehrheit im Rat der Europäischen Zentralbank, so Heidorn. (Bild: dpa)

