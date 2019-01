Weihnachtsgeschäft hilft Hugo Boss

Metzingen.Nach einem hitzebedingt schwachen Sommer lässt das gute Weihnachtsgeschäft den Modekonzern Hugo Boss aufatmen. Weil die Kauflaune der Kunden wieder zurückkehrte, erreichten die Schwaben ihre Jahresziele. Unternehmenschef Mark Langer strahlt deshalb Zuversicht aus, dass der Konzern nach Jahren des Umbaus die Kurve gekriegt hat.

„Wir sind überzeugt, 2019 und darüber hinaus nachhaltig und profitabel zu wachsen“, versicherte Langer gestern anlässlich der Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen für 2018. Einen Ausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr will Langer am 7. März präsentieren, wenn die endgültigen Zahlen vorgestellt werden sollen. Den vorläufigen Daten zufolge steigerte Hugo Boss im Schlussquartal seine Erlöse um sieben Prozent auf 783 Millionen Euro, währungsbereinigt kam noch ein Plus von sechs Prozent heraus.

Online-Verkauf legt zu

Besser als im Vorjahr lief es dabei für Hugo Boss sowohl in den eigenen Läden als auch im Großhandelsgeschäft. Zunehmend bestellen die Kunden aber auch über das Internet: Das eigene Online-Geschäft wuchs im Schlussquartal währungsbereinigt um 37 Prozent.

Auf dem deutschen Heimatmarkt hat Hugo Boss weiter zu kämpfen, die Umsätze dort hielten sich stabil. Besser lief es in Großbritannien und Frankreich. Gut nachgefragt waren die Boss-Marken auch in den USA und in China, das Langer als wichtigen Wachstumsmarkt ausgemacht hat.

Der heiße Sommer hatte Hugo Boss allerdings noch das Geschäft verdorben, weshalb der Umsatzanstieg für das Gesamtjahr schwächer ausfällt als im Schlussquartal: Hugo Boss verbuchte ein Erlösplus von zwei Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, Wechselkursschwankungen herausgerechnet waren es 2018 plus vier Prozent. Im Online-Geschäft knackte der Konzern dabei erstmals die Marke von 100 Millionen Euro.

Negative Währungseffekte sowie Investitionen in das Digitalgeschäft und in die Verbesserung der Produktqualität fraßen das Umsatzplus mit Blick auf die Gewinnentwicklung jedoch auf: Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürfte mit 491 Millionen Euro ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2017 liegen, bekräftigte Hugo Boss. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019