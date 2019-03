Mannheim.Morgens und abends ist er in der Stadt am schlimmsten: der Verkehr. Um dem künftig entgegenzuwirken will die Deutsche Bahn den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stärken und mehr Menschen zum Bahnfahren bringen. Dafür hat sie sich neues Mobilitätskonzept ausgedacht – und testet dieses ab heute sechs Wochen lang in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Pharma-Konzern Roche. Das sagen die Beteiligten:

Die Pendlerin

Lorena Mayer aus Lampertheim fährt jeden Morgen mit dem Auto zur Arbeit nach Mannheim. 20 Minuten braucht sie, wie sie sagt. Von nun an will sie erst einmal sechs Wochen lang den öffentlichen Nahverkehr nutzen – aber mit einem Vorteil: Sie wird von einer der 19 sogenannten virtuellen Haltestellen – festgelegte Orte, an denen die Mitarbeiter abgeholt werden – eingesammelt und zum Lampertheimer Bahnhof gebracht. Diesen Shuttleservice kann sie sogar noch morgens kostenlos über ihr Smartphone bestellen. Morgens und am Nachmittag stehen die Busse für jeweils dreieinhalb Stunden zur Verfügung. Auf Abruf. Vom Bahnhof aus fährt Mayer mit dem ÖPNV nach Mannheim. Auch hier wartet ein Shuttle, der sie zum Werk bringt. „Ich nehme an diesem Projekt teil, weil es nachhaltig ist“, erklärt die Mitarbeiterin. „Der Klimawandel beschäftigt uns alle.“ Mayers tägliche Fahrzeit verlängere sich mit der Nutzung des Shuttles nur um fünf Minuten.

Der Arbeitgeber Roche

Roche will mit diesem Projekt die Mitarbeiterfreundlichkeit stärken und damit in den Nachwuchs investieren, wie Pressesprecher Dominik Schwaibold erklärt. Laut dem Mannheimer Werkleiter Martin Haag nutzen momentan 70 Prozent der mehr als 8000 Roche-Mitarbeiter ihr Auto, um zur Arbeit zu gelangen. „Diesen Prozentsatz wollen wir langfristig auf 50 reduzieren“, sagt Haag. Sollte sich dieses Pilotprojekt als erfolgreich herausstellen, bedeutet das für Roche aber auch einen wirtschaftlichen Vorteil. „Jeder einzelne Parkplatz, den wir zur Verfügung stellen, kostet im Monat etwa 30 Euro Unterhalt“, sagt Sprecher Schwaibold. Wenn künftig also tatsächlich weniger Beschäftigte mit dem Auto fahren, spart der Konzern dadurch.

Unklar ist aber die Finanzierung, wenn das Projekt weiterbestehen sollte. Bisher teilt sich die DB Regio die Kosten von rund 100 000 Euro mit dem Schweizer Konzern. Die Stadt Mannheim leistet noch keine finanzielle Unterstützung. Die Kommune ist „nur mittelbar, und zwar über den Verkehrsverbund Rhein-Neckar, daran beteiligt“, heißt es.

Die Stadt Mannheim

Dass noch keine finanziellen Mittel fließen, bedeutet jedoch nicht, dass die Kommune und damit der Verkehrsverbund keinen Anteil am Projekt tragen. „Die Stadt Mannheim ist bereits seit mehr als einem Jahr im Gespräch mit dem Anbieter“, sagt Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim. In der Diskussion stehe seinen Worten nach auch, die Stadtteile mit einem Shuttleservice besser zu vernetzen. So beteiligt sich die Stadt also am Innovationsprozess, und in Bezug auf die Durchführung lasse man zum Beispiel bei etwaigen Genehmigungen „das ein oder andere eher mal durchgehen“. „Mannheim ist Modellstadt für einen umweltfreundlichen Nahverkehr. Und wir versuchen, mit allen Mitteln Stickoxide zu reduzieren, um Dieselfahrverbote abzuwenden.“

Der Anbieter DB Regio

Anbieter des gesamten Projekts ist die DB Regio Mitte, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Die wiederum hat das Frankfurter Unternehmen Ioki mit eingebunden, das die Technologie und ein Smartphone-Programm bereitstellt. Laut dem Vorsitzenden der Regionalleitung der DB Regio Mitte, Frank Klingenhöfer, geht es bei dem Projekt auch um Verkehrsstrukturen: „Wir wollen weniger Autos auf der Straße haben.“ So sei die Shuttle-Idee auch eine Möglichkeit, um ein Verkehrschaos beim Umbau der Ludwigshafener Hochstraße Nord zu verhindern. „Mit der BASF sind wir schon im Gespräch“, sagt Klingenhöfer. Dass so ein Modell diskutiert wird, bestätigte auch BASF-Sprecherin Ursula von Stetten.

In Mannheim stellt Ioki die Shuttle-Flotte. Das ist laut Ioki-Chef Michael Barillère-Scholz aber von Projekt zu Projekt unterschiedlich. In Hamburg laufe der Shuttleservice seit mehr als sechs Monaten. Hier arbeite Ioki mit einem örtlichen Busunternehmen. Im Normalfall setze das Frankfurter Unternehmen auf alternative Antriebe wie Wasserstoff oder Strom. Die fünf Fahrzeuge dieses Projekts sind allerdings Dieselmodelle. Bilder: Blüthner

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.03.2019