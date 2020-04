Weinig entlässt 200 Mitarbeiter

Tauberbischofsheim.Der Maschinenbauer Weinig mit Sitz in Tauberbischofsheim hat angekündigt, 200 Mitarbeiter zu entlassen. In einer Mitteilung vom Donnerstag verweist das Unternehmen auf einen „erheblichen Einbruch im Auftragseingang“ im Zuge der Corona-Krise. Zudem wird die vorhergesagte länger anhaltende Rezession als Grund für den Stellenabbau angeführt, der so sozialverträglich wie möglich gestaltet werden soll. Die Hälfte der Arbeitsplätze werde in Tauberbischofsheim, der Rest weltweit wegfallen. Weinig ist eigenen Angaben zufolge Weltmarktführer bei Bearbeitungsmaschinen im Massivholz- sowie Holzwerkstoffsegment und beschäftigt insgesamt knapp 2300 Mitarbeiter. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 463 Millionen Euro. fas

