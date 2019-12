„Weit entfernt von Weltuntergangsstimmung“

Frankfurt.Von Krise will Carl Martin Welcker nicht sprechen. „Wir sind weit entfernt von irgendeiner Art Weltuntergangsstimmung.“ Aber dass die Lage im deutschen Maschinenbau nicht gut ist, bestreitet der Präsident des Branchenverbandes VDMA auch nicht. Die Lage sei aber deutlich weniger desaströs als manche Schlagzeile vermuten lasse. „2019 war freilich ein enttäuschendes Jahr und 2020 wird erst einmal nicht besser laufen“, sagt Welcker. In diesem Jahr rechnet der Verband mit einem Produktionsminus von preisbereinigt rund zwei Prozent und im nächsten Jahr mit einer ähnlichen Entwicklung. „Viele unserer Kunden sind verunsichert und verschieben oder stoppen derzeit ihre Investitionen.“ Dafür macht Welcker die schwache Weltkonjunktur, die globalen Handelsstreitigkeiten vor allem zwischen den USA und China und den „tiefgreifenden Strukturwandel“ in der Automobilindustrie verantwortlich. Für Mitte 2020 hofft Welcker auf das Ende des Abwärtstrends. Der Umsatz der deutschen Maschinenbauer dürfte sich in diesem Jahr auf 226 Milliarden Euro belaufen, rund sieben Milliarden weniger als 2018. Es ist aber immer noch der zweithöchste Wert des zu Ende gehenden Jahrzehnts. 2020 rechnet der Verband mit einem weiteren Rückgang auf 223 Milliarden Euro.

Arbeitsplätze scheinen sicher

Immerhin: Auch wenn die Zahl der Kurzarbeiter im Maschinenbau allein bis September auf 14 500 gestiegen ist, erwartet der VDMA keinen Personalabbau. Die Zahl der Beschäftigten ist 2019 mit 1,065 Millionen stabil und liegt weiter auf Rekordhoch. Bis September gab es bei Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten sogar ein Plus von rund 10 000 Stellen im Vergleich zum Vorjahresmonat. „Allerdings dürften wir den Höchststand der Beschäftigung gesehen haben“, sagt Welcker. Erst einmal werde die Kurzarbeit wohl deutlich zunehmen, weil Überstunden weitgehend abgebaut und Arbeitszeitkonten leergeräumt seien.

Stütze der Entwicklung sind in diesem Jahr der Export und die Geschäfte in den USA mit einem Plus von gut sechs Prozent in den ersten neun Monaten auf fast 15 Milliarden Euro. China dagegen rutscht leicht auf 14 Milliarden Euro ab. Auch die Exporte in die EU laufen bei einem Plus von 1,1 Prozent auf fast 65 Milliarden Euro vergleichsweise gut.

Insgesamt verbuchen die Maschinenbauer in den ersten neun Monaten einen Ausfuhrzuwachs von 0,6 Prozent auf fast 135 Milliarden Euro. Allerdings wird die Decke bei den Aufträgen dünner. In den ersten zehn Monaten schrumpfte der Auftragseingang um neun Prozent. „Jeder dritte Betrieb, exakt 35 Prozent, klagt inzwischen über Auftragsmangel“, sagt Welcker.

