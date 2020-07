Weitblick fehlt

Endlich ist es so weit. Mit Remdesivir ist das erste Medikament gegen das Coronavirus nun auch in Europa zugelassen. Nur rund sechs Monate nach Beginn der Pandemie ist das eine Meisterleistung der Wissenschaft. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. Und die lautet: Nur die wenigsten Covid-Patienten dürften in den kommenden drei Monaten Zugang zu der Arznei bekommen. Dass dieser Zustand – glücklicherweise – wohl nur von kurzer Dauer sein wird, ist allein dem US-Hersteller Gilead zu verdanken. Die Weltpolitik hingegen gibt ein klägliches Bild ab.

Solidarität ein Fremdwort

Da wäre allen voran „America first“-Präsident Donald Trump. Er hat sich fast die gesamte Produktion Remdesivir der kommenden drei Monate gesichert. Solidarität ist für den US-Präsidenten ein Fremdwort. Lieber lagert er Unmengen an Medikamenten, als sie an andere, ebenfalls schwer betroffene Staaten abzugeben. Ein Vorgeschmack auf das, was der Weltgemeinschaft droht, wenn erst ein Impfstoff entwickelt ist.

Enttäuschend ist auch das Verhalten der Weltgesundheitsorganisation WHO und der internationalen Staatengemeinschaft. Schon früh zeichnete sich ab, dass der antivirale Wirkstoff Remdesivir ein heißer Kandidat im Kampf gegen das neue Coronavirus ist. Doch statt mit dem Hersteller gemeinsam Pläne für die Versorgung der Menschen zu entwickeln, war sich jedes Land selbst am nächsten. Auch die Bundesregierung sicherte sich ohne Absprache etwa mit europäischen Freunden ihren Teil der Medikamente.

Suche nach Partnern

Ausgerechnet Gilead, wegen überzogener Preise für ein Hepatitis-Medikament in der Vergangenheit scharf kritisiert, zeigte in dieser Pandemie den nötigen Weitblick. Schon im Januar begann der Konzern mit der Produktion des aufwendigen Medikaments. Gewinnstreben hat da sicher eine zentrale Rolle gespielt. Aber dennoch betonte Gilead immer auch seine weltweite Verantwortung in der Pandemie.

Mittlerweile produziert der Konzern Remdesivir in Kooperationen mit mehr als 100 Firmen weltweit – auch in Deutschland. Neun Generika-Hersteller sollen die Versorgung der armen Länder sicherstellen. Gilead rechnet damit, dass die jetzigen Engpässe ab Oktober vorbei sein werden. Wenn die Rechnung aufgeht, gebührt der Dank dafür leider nicht der Politik.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020