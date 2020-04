Weiter Weg in die Normalität

Mannheim.Die Yangtze Memory Technology Company (YMTC) durfte weiter Speicherchips produzieren, als Wuhan unter Quarantäne stand. In der Millionenmetropole südlich von Peking nahm die Corona-Krise ihren Ausgang, wochenlang galt für sämtliche Einwohner eine totale Ausgangssperre. Nicht so für Angestellte von YMTC, die eine spezielle Arbeitserlaubnis erhielten; auch Material durfte ins Werk geliefert werden und Endprodukte durften die Stadt verlassen.

Gigantischer Absturz

Auch der US-Autobauer Tesla, der für den Ausbau der Elektromobilität in China eine entscheidende Rolle spielt, wurde von Peking unterstützt. Es wurden Extra-Chargen von Desinfektionsmitteln und Schutzmasken geliefert und für Mitarbeiter Unterkünfte und Busse arrangiert. So konnte die Fabrik in Shanghai am 10. Februar wieder ihre Arbeit aufnehmen, während im Rest des Landes die Bänder noch stillstanden.

Der Absturz der Wirtschaft, die schon vor der Corona-Krise schwächelte, ist gleichwohl gigantisch: Im Januar und Februar brach die Industrieproduktion um 13,5 Prozent ein, der Verkauf im Einzelhandel ging um 20,5 Prozent zurück. Die Einzelmaßnahmen waren denn auch vorrangig strategischer Natur. Sie sind Teil einer Propaganda-Offensive der Kommunistischen Partei, die in der Corona-Krise verloren gegangenes Vertrauen in der eigenen Bevölkerung, aber auch der Welt, zurückgewinnen will.

Zu diesen Maßnahmen zählen auch die Lieferungen von Schutzmasken und Atemschutzgeräten nach Europa und USA, den neuen Epizentren der Seuche. „China spielt seine Soft Power, seinen sanften Einfluss aus, indem es sich als Modell beim Umgang mit gesundheitlichen Notfällen präsentiert“, analysiert das Mercator Institut für China Studien in Berlin (Merics).

Zugleich beteuert die politische Führung, dass das Schlimmste überwunden sei; demonstrativ zeigte sich Präsident Xi Jinping zuletzt mit Mundschutz, ohne den in China niemand mehr vor die Tür tritt, in der Hafenstadt Ningbo, einem wichtigen Umschlagplatz des Landes. Für die chinesischen Staatsmedien eine klare Botschaft, dass die Wirtschaft wieder in Schwung komme.

Daran gibt es allerdings Zweifel. „Definitiv hat China immer noch Schwierigkeiten, die Wirtschaft in Fahrt zu bringen“, sagt ein Insider, der seinen Namen nicht nennen möchte. Lieferketten seien unterbrochen, so dass beispielsweise die Landwirtschaft bei der Aussaat-Phase massive Probleme habe, Arbeiter und Dünger herbeizuschaffen. Längst nicht alle Betriebe haben ihre Produktion wieder aufgenommen, laut Schätzungen sind es zwischen 60 und 70 Prozent. Viele Wanderarbeiter stecken noch immer zu Hause fest. „Der Weg zurück zur wirtschaftlichen Normalität in China ist noch weit“, warnt der Präsident der EU-Handelskammer in China, Jörg Wuttke. Auch bleibt die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. „Es gab in Wuhan nachweislich heimische Neuinfektionen, als schon behauptet wurde, diese seien nur von China-Rückkehrern importiert worden“, so der China-Kenner. Nach Umstellung der Zählweise ist die Zahl der Infizierten wieder deutlich gestiegen. Bislang tauchten Menschen, die positiv getestet wurden, aber keine Symptome zeigten, nicht in der Statistik auf. Auch könnten in Wuhan viel mehr Kranke gestorben sein, als offiziell angeführt.

In einem Punkt wird der chinesische Staat von der Pandemie allerdings langfristig profitieren: Die Macht des Überwachungsstaates nimmt weiter zu. So hatte das Onlinebezahlsystem Alipay schon im Februar einen „Gesundheitscode“ entwickelt, der auf Basis von Selbstauskünften des Handynutzers, etwa über Reisetätigkeit und Gesundheitszustand, das Erkrankungsrisiko für Covid-19 voraussagen soll.

Je nach errechneter Wahrscheinlichkeit werden grüne, orangefarbene und rote Codes vergeben, wobei Rot eine 14-tägige Quarantäne bedeutet. Verlässlich sind die Berechnungen jedoch nicht unbedingt, so manche wurden auch nach 20 Tagen zu Hause noch mit einer roten Flagge versehen, berichtet das Merics. Außerdem werden, wie Recherchen der Zeitung „New York Times“ ergeben haben, Informationen zum aktuellen Standort automatisch an die Polizei weitergegeben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020