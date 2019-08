Weiter Weg zur Flughafen-Fusion

Mannheim/Speyer. Die Flughäfen Mannheim und Speyer haben für ihre geplante Zusammenarbeit erstmals eine konkrete Vereinbarung getroffen. Man habe einen Rahmenvertrag abgeschlossen, der bei entsprechenden Engpässen eine Personalüberlassung in den Bereichen Flugsicherung, Feuerwehr und Platzwarte regele, erklärten die Geschäftsführer der beiden Plätze am Dienstag in Speyer.

