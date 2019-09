Weiterer Geschäftsführer für „Fränkische Nachrichten“

Tauberbischofsheim.Jochen Eichelmann (Bild oben, 42) wird zum 1. Januar 2020 als weiterer Geschäftsführer neben Michael Grethe (Bild unten) in die Fränkische Nachrichten Verlags-GmbH in Tauberbischofsheim berufen, die zur Mediengruppe Dr. Haas in Mannheim („Mannheimer Morgen“, „Bergsträßer Anzeiger“, „Südhessen Morgen“, „Schwetzinger Zeitung“) gehört. Es ist vorgesehen, dass nach einer Einarbeitungs- und Übergabephase Michael Grethe (64) zum 30. Juni 2020 in den Ruhestand eintreten wird. Er wird dem Haus auch danach noch weiterhin verbunden bleiben.

Eichelmann – der in Würzburg geboren wurde – ist studierter Betriebswirt und gelernter Verlagskaufmann. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Medienunternehmen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sowie im Saarland. Seit 2012 ist Jochen Eichelmann Verlagsleiter der Westdeutsche Zeitung GmbH & Co. KG in Wuppertal und hat im Jahr 2016 als Geschäftsführer der WZ Media GmbH zusätzlich die Verantwortung für die Werbevermarktung des Medienhauses übernommen.

„Mit Jochen Eichelmann haben wir einen ausgemachten Medienprofi für diese verantwortungsvolle Aufgabe in der Main-Tauber-Odenwald-Region gewinnen können. Herr Eichelmann wird mit seinen Erfahrungen und Ideen eine Bereicherung nicht nur für die ,Fränkischen Nachrichten’, sondern auch für unsere gesamte Mediengruppe sein. Gleichzeitig wird durch seinen Eintritt ein fließender Übergang innerhalb der Geschäftsführung der ,Fränkischen Nachrichten’ ermöglicht“, sagte Florian Kranefuß, Sprecher der Geschäftsführung der Mannheimer Dr. Haas Mediengruppe. red (BILDer: DR. Haas MedienGruppe)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019