Weltweiter Soja-Anbau nimmt stark zu

Berlin.Die weltweite Anbaufläche für Soja hat in den vergangenen 15 Jahren um mehr als ein Drittel zugenommen. Im Gegensatz dazu sind die Soja-Importe Deutschlands rückläufig – während die Fläche, auf der hierzulande Soja wächst, sich seit 2016 mehr als verdoppelt hat. Das geht einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag hervor. Der Soja-Anbau und -import, etwa für Tierfutter oder auch Bio-Kraftstoff, ist vor allem unter Umweltgesichtspunkten umstritten, weil dafür zum Beispiel in Brasilien im Amazonas-Gebiet Wälder gerodet werden. 2004 wurde demnach weltweit auf 91,6 Millionen Hektar Soja angebaut. 2018 waren es schon 124,9 Millionen Hektar – ein Plus von rund 36 Prozent. Das Archivbild zeigt Erntemaschinen auf einem Sojafeld in Morro Azul (Brasilien). dpa (BILD: dpa)

