Wenig Freude an Commerzbank-Aktien

Frankfurt.Am Anfang war es nur eine stille Beteiligung. 8,2 Milliarden Euro gewährte der Bund Anfang November 2008 der Commerzbank als Kapitalspritze. Nur so konnte sie die vom damaligen Vorstandschef Martin Blessing angestoßene und angepriesene Übernahme der Dresdner Bank für sechs Milliarden Euro stemmen. Dann kam Blessing die Finanzkrise in die Quere – und mit einer stillen Beteiligung für den Bund war es nicht länger getan.

25 Prozent plus eine Aktie

Die Commerzbank geriet nach dem Beginn der Turbulenzen kurz nach der Übernahme und der dramatischen Talfahrt an den Finanzmärkten selbst in Gefahr. Jene acht Milliarden Euro erwiesen sich aber schon Anfang 2009 nicht als ausreichend. Der staatliche Bankenrettungsfonds SoFFin genehmigte dem Geldhaus eine weitere stille Einlage in Höhe von 8,2 Milliarden Euro. Und er stieg völlig überraschend am 8. Januar 2009 mit 25 Prozent und einer Aktie als größter Aktionär bei der Commerzbank ein.

Es war das erste Mal überhaupt, dass sich der Bund an einer privaten Großbank als Anteilseigner beteiligte. 5,1 Milliarden Euro legte die Regierung für das Aktienpaket auf den Tisch. Die neuerliche stille Einlage und die Beteiligung waren unumgänglich geworden, weil das Eigenkapital beider Institute stark geschmolzen und Wertpapiere in ihren Beständen massiv an Wert verloren hatten. Unter anderem, weil sich der Bund an einer Kapitalerhöhung nicht beteiligte – er erwarb keine neu ausgegebenen Aktien –, ist sein Anteil auf 15,6 Prozent gesunken.

Nur einmal Dividende kassiert

Die stille Einlage hat die Commerzbank 2011 und 2013 komplett zurückgezahlt. Die eigentlich darauf fälligen Zinsen wurden allerdings nur einmal überwiesen und einmal pauschal mit einer Milliarde Euro abgegolten. Und nur einmal hat der Bund seit 2009 wie alle anderen Aktionäre der Bank eine Dividende erhalten: 2015 überwies das Institut 20 Cent pro Aktie. Die Bundesrepublik sitzt nach Berechnungen von Dieter Hein, Bankenanalyst bei Fairesearch, aktuell auf einem Buchverlust von 3,7 bis 3,8 Milliarden Euro. Das für 5,1 Milliarden Euro erworbene Aktienpaket ist nach den Kursrückgängen der Vergangenheit nur noch etwa 1,2 Milliarden Euro wert – unter anderem, weil die Bank im September vergangenen Jahres aus dem Kreis der 30 wichtigsten deutschen Konzerne im Börsenleitindex Dax ausgeschieden ist.

Der Kurs müsste sich also fast vervierfachen, damit der Bund zumindest ohne Verlust aus dem Engagement herauskommen könnte. Auch wenn es aus dem Berliner Finanzministerium in den vergangenen Jahren immer wieder einmal hieß, man wolle die Commerzbank-Aktie nicht auf Dauer halten, gibt es keine Hinweise auf einen bevorstehenden Verkauf. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will über die Beteiligung möglicherweise auch einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank vorantreiben – obwohl beide Institute davon aktuell nichts wissen wollen.

