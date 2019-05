Weniger Baugenehmigungen

Wiesbaden.Trotz Wohnungsnot in Ballungsräumen sind im ersten Quartal 2019 weniger neue Wohnungen bewilligt worden als vor einem Jahr. Von Januar bis einschließlich März wurde der Neubau von 75 628 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden genehmigt. Das waren knapp 2200 Einheiten weniger als im Vorjahreszeitraum – ein Minus von 2,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Eine Steigerung gab es demnach nur in der Kategorie der Einfamilienhäuser mit 2,3 Prozent auf 21 228 Bauvorhaben. Bei allen übrigen Gebäudearten einschließlich Mehrfamilienhäusern (minus 4,4 Prozent auf 37 649 Projekte) registrierten die Statistiker Rückgänge.

„Der Wohnungsmangel in Deutschland wird zur Dauersituation“, warnte der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft (GdW), Axel Gedaschko. „Von den jährlich notwendigen neuen Wohnungen in Deutschland bleiben wir meilenweit entfernt.“

Um die große Nachfrage nach Immobilien zu decken, müssen nach Einschätzung von Politik und Bauwirtschaft in Deutschland jährlich 350 000 bis 400 000 Wohnungen entstehen. Im vergangenen Jahr wurde insgesamt der Neubau von knapp 302 800 Wohnungen in reinen Wohngebäuden genehmigt. Inklusive Nichtwohngebäuden gab es im Jahr 2018 den Angaben zufolge rund 347 000 Genehmigungen.

Nach Ansicht der Branche bremsen vor allem langwierige Genehmigungsverfahren und viel Bürokratie den Wohnungsbau. Zudem sind in Deutschland Handwerker oft auf Monate ausgebucht, und die Preise für Bauleistungen sind angesichts der hohen Nachfrage nach Häusern und Wohnungen außerdem zusätzlich gestiegen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019