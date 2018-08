Weniger Einkäufe

Ein Kunde beim Einkauf von Lebensmitteln. © dpa

Düsseldorf.Die Deutschen gehen immer seltener zum Einkaufen in den Supermarkt, zum Discounter oder in Drogeriemärkte. Dennoch geben sie mehr Geld für Lebensmittel, Zahnpasta und Co. aus. Das geht aus der Konsumenten-Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. „Wir beobachten, dass die Deutschen im Vergleich zu den letzten Jahren immer seltener einkaufen, dafür aber strukturierter“, sagt der Nielsen-Handelsexperte Fred Hogen. Es werde effizienter geshoppt. Dazu trage der klassische Einkaufszettel wesentlich bei. Doch zusätzlich nutzten immer mehr Konsumenten die Möglichkeit, sich vorab online zu informieren.

Die Zahl der Einkaufstrips ist nach den Untersuchungen der Marktforscher in den vergangenen vier Jahren um rund zehn Prozent zurückgegangen. Gingen die Verbraucher 2013 noch 232 Mal im Jahr los, so waren es 2017 nur noch 209 Einkaufstrips. dpa

