Weniger Filialen schließen

Essen/Mannheim.Es war ein guter Tag für 750 Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof und ein halbes Dutzend Städte in Deutschland. Nach harten Verhandlungen mit den Vermietern kündigte der Kaufhaus-Konzern am Freitag an, sechs Filialen weniger schließen zu wollen als ursprünglich geplant. Auch andere Kommunen hoffen nun, das Aus für bedrohte Warenhäusern in ihren Einkaufsstraßen in letzter Minute verhindern zu können. An den Konzernplänen für die Filiale in der Mannheimer Kunststraße/N7 hat sich bislang allerdings nichts geändert: Das Haus mit 75 Mitarbeitern soll geschlossen werden.

Zugeständnisse der Vermieter

Der Hintergrund: Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) will nach Zugeständnissen der Vermieter statt 62 lediglich 56 Kaufhäuser schließen. In einem Mitarbeiterbrief teilte der Vorsitzende der Galeria-Geschäftsführung Miguel Müllenbach mit, in schwierigen Verhandlungen sei es gelungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Karstadt-Warenhäuser in Dortmund, Goslar, Nürnberg Lorenzkirche und Potsdam sowie die Kaufhof-Filialen in Chemnitz und Leverkusen so zu verbessern, dass die Niederlassungen fortgeführt werden könnten. Müllenbach selbst hatte das Verhandlungsteam geführt. Rund 750 Mitarbeiter behalten durch die Weiterführung der Läden ihren Arbeitsplatz.

Für die übrigen 56 Warenhäuser auf der Schließungsliste gebe es angesichts hoher Mieten und soziodemographischer Standortnachteile allerdings „heute“ keine positiven Nachrichten, schrieb der Manager. Hier gebe es weiterhin keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive. Dennoch weckte die Ankündigung des Konzerns Hoffnung auch an anderen von Schließung bedrohten Warenhaus-Standorten. Die Gewerkschaft Verdi sprach von einem „Etappenerfolg“. „Es muss jetzt alles Notwendige getan werden, um weiteren Filialen eine Perspektive zu geben“, betonte der Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel Orhan Akman. dpa/fas

