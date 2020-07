Weniger Geld für junge Gründerfirmen

Frankfurt.Die Folgen der Corona-Pandemie bekommen auch Start-ups in Deutschland zumindest zum Teil zu spüren. Zwar erhielten im ersten Halbjahr acht Prozent mehr und damit 360 junge Gründerfirmen frisches Geld. Die vergebene Gesamtsumme schrumpfte aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent von 2,8 auf 2,2 Milliarden Euro. Im zweiten Halbjahr 2019 hatte es mit 3,4 Milliarden Euro sogar noch einen neuen Halbjahresrekord gegeben.

Baden-Württemberg rutscht ab

In Deutschlands Start-up-Hauptstadt Berlin wurde das Investitionsvolumen sogar um fast die Hälfte auf 1,1 Milliarden Euro gekappt. Auch der Start-up-Standort Baden-Württemberg rutschte weiter ab: Nur noch 17 Unternehmen und damit ein Drittel weniger als im ersten Halbjahr 2019 wurden finanziert, das Volumen schrumpfte um 30 Prozent auf nur noch 105 Millionen Euro.

Das sind die zentralen Ergebnisse des Start-up-Barometers der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. „Es gibt eindeutig einen Corona-Effekt bei den Risikokapitalinvestitionen“, sagt EY-Partner Thomas Prüver. Vor allem die Zahl großer Finanzierungen mit mehr als 100 Millionen Euro sei deutlich zurückgegangen – von sieben auf nur noch zwei.

Mit 218 Millionen Euro erhielt der Münchner Flugtaxi-Entwickler Lilium den höchsten Betrag, dahinter rangiert der Verleiher von Technikgeräten Grover aus Berlin mit 195 Millionen. Die Smartphone-Bank N26 konnte 91 Millionen Euro einsammeln. Im Zuge der Corona-Pandemie kamen die Finanzierungen nach und nach zum Erliegen: Im Januar vor der Krise waren es noch 90, im März dann nur noch 49 und im Juni gerade noch 34 Finanzierungen. Immerhin seien nur wenige geplante Finanzierungen komplett abgesagt worden, so Prüver.

Die Folgen der Krise werden nach seinen Angaben erst noch sichtbar werden. Bei den Standorten sieht er München auf dem Vormarsch. „Da bildet sich nach Berlin ein zweiter großer Start-up-Standort heraus.“ München sei vor allem im Technologiebereich stark. Noch aber ist Berlin mit einem Anteil von 41 Prozent an allen Abschlüssen deutlich vorn. Bayern kommt auf 23, Nordrhein-Westfalen auf neun und Baden-Württemberg auf nur fünf Prozent.

Gute Ideen stießen zwar nach wie vor auf großes Interesse, aber generell seien die Investoren vorsichtiger geworden. „Der Markt befindet sich im Umbruch, aber nicht in Schockstarre. Gefragt waren im ersten Halbjahr vor allem die Bereiche Software und Analytics mit Investitionen von einer halben Milliarde Euro, ein Plus von 30 Prozent. Dagegen litt das Interesse an Mobilitäts-Start-ups und FinTechs. Immer stärker gefragt sind auch Gesundheits-Start-ups. „Digital Health wird weiter boomen. Und auch BioTech und Medtech haben in den vergangenen Monaten enorm an Bedeutung gewonnen“, sagt Prüver.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020