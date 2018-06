Weniger Geld für Versicherte

Anzeige

Um welchen Fall ging es in Karlsruhe?

Geklagt hatte der Bund der Versicherten (BdV) stellvertretend für einen Kunden der Victoria Lebensversicherung, die zum Ergo-Konzern gehört. Vor der Gesetzesänderung stellte das Unternehmen dem Kunden eine Beteiligung in Höhe von 2821,35 Euro an den Bewertungsreserven in Aussicht – mit dem Hinweis auf mögliche Schwankungen bei dieser Summe. Als der Vertrag ausgezahlt wurde, war nur noch von 148,95 Euro die Rede. Dagegen klagten die Verbraucherschützer für den Kunden.

Warum hat der BGH gegen den Versicherten entschieden?

BdV-Chef Axel Kleinlein ist der Überzeugung, dass die Kürzungen einer Enteignung gleichkommen und deshalb gegen das Grundgesetz verstoßen. Dagegen hält der BGH das Verfahren für rechtmäßig, weil der Gesetzgeber einen guten Grund für die Neuregelung anführen kann. Ansonsten wäre in der Niedrigzinsphase womöglich die Auszahlung der von den Versicherungen garantierten Ablaufleistungen nicht mehr gesichert. „Im Einzelfall auftretende Härten führen nicht zur Verfassungswidrigkeit der Regelung insgesamt“, entschieden die Richter.

Ist mit dem Urteil das letzte Wort gesprochen?

„Es ist ein Unentschieden“, sagte Kleinlein nach der Urteilsverkündung. Denn das Verfahren hat noch eine zweite wichtige Facette. Der BdV will mehr Transparenz beim Umgang mit den Bewertungsreserven erzwingen. Denn in der Regel können die Kunden nicht nachvollziehen, ob eine Kürzung aus Gründen der finanziellen Stabilität des Unternehmens angemessen ist. Da der BGH den auf bessere Begründungen abzielenden Teil der Klage an das Düsseldorfer Landgericht zurückverwiesen hat, sieht der BdV diesbezüglich gute Chancen für sich. Kleinlein will wieder vor den BGH und anschließend vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Erst dann würde das letzte Wort in diesem Rechtsstreit gesprochen.

Kann das Verfahren den Kunden noch etwas Positives bringen?

Im Fall des betroffenen Versicherten hatte sich das Landgericht Düsseldorf in der Vorinstanz nicht angeschaut, ob die Kürzungen durch die wirtschaftliche Situation des Unternehmens tatsächlich gerechtfertigt waren. Das muss nun nachgeholt werden. Kleinlein äußerte die Hoffnung, dass im weiteren Verfahren entschieden wird, dass die Kunden insgesamt mehr Anspruch auf transparente Informationen haben.

Können Versicherte auf Hilfe der Politik hoffen?

Zumindest bei einem anderen Aspekt der Lebensversicherung: den Kosten. Das Bundesfinanzministerium will die Provisionen deckeln, die Versicherer ihren Vermittlern zahlen. „Mit einem gesetzlichen Provisionsdeckel sollen mögliche Fehlanreize durch zu hohe Vergütung begrenzt werden“, heißt es in einem Papier des Bundesfinanzministeriums, das gestern im Finanzausschuss des Bundestages diskutiert wurde. Eine genaue Höhe wurde nicht genannt. Der Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick kritisierte, eine Deckelung reiche nicht aus, notwendig sei ein Provisionsverbot.

Auch Lars Gatschke vom Verbraucherzentrale Bundesverband spricht sich für ein Verbot aus. Positiv ist aus seiner Sicht an dem Vorschlag „die Erkenntnis, dass man Hand an die Provisionen legen muss. Das kann die Kosten bei Kapitallebensversicherungen dämpfen, wenn die Versicherer die Einsparungen an die Kunden weitergeben“, argumentierte der Verbraucherschützer gestern. (mit dpa)

