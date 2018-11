Weniger Oldtimer-Fans

Beliebtester Oldtimer in Deutschland: der VW Käfer. © dpa

Essen.Die Oldtimer-Branche kämpft mit einem schwindenden Interesse ihrer Kundschaft. Im vergangenen Jahr sei die sogenannte Kernzielgruppe von Oldtimer-Besitzern und Interessierten erstmals um fast sieben Prozent auf rund 4,1 Millionen Menschen zurückgegangen, hieß es in einer gestern vorgelegten repräsentativen Allensbach-Umfrage. Im Jahr 2015 hatte der Wert bei der alle zwei Jahre durchgeführten Untersuchung noch bei 4,4 Millionen Interessenten gelegen. „Das Oldtimer-Hobby hat ein Nachwuchsproblem“, heißt es in der Untersuchung.

Beliebtester Oldtimer unter den im Durchschnitt deutlich über 50 Jahre alten und vorwiegend männlichen Oldtimer-Besitzern ist den Angaben zufolge der VW Käfer. Insgesamt seien 850 000 Oldtimer-Pkw in Deutschland zugelassen, die auch bewegt würden. Hinzu kämen mehrere Hunderttausend nicht zugelassene Fahrzeuge. Dabei spiele der Aspekt Wertanlage nur für eine Minderheit der Oldtimer-Fans eine tragende Rolle. „Die meisten Oldtimer-Interessenten sind sich bewusst, dass ihre eigenen Fahrzeuge nicht in die Liga jener Spekulationsobjekte gehören, die in den vergangenen Jahren fantastische Wertsteigerungen erfahren haben“, hieß es in der Studie. dpa

