Weniger zurückzahlenals leihen

Frankfurt.Wer bietet weniger? Einen verrückten Wettlauf um den höchsten Minuszins liefern sich seit gestern die Kredit-Vergleichsportale Smava und Check24. Es geht um Deutschlands angeblich günstigsten Kredit, bei dem Verbraucher keine Zinsen zahlen, sondern finanziell belohnt werden. Minus 0,4 Prozent betrug der Zins bei Smava im Januar, dann kam Check24 am Wochenende sogar mit minus 1,5 Prozent. Das betrachtete Smava als Attacke. Gestern Vormittag boten die Berliner einen Kredit mit einem Zins von minus drei Prozent an. Am Nachmittag zog der Münchner Konkurrent nach – mit einem Zins von minus 3,5 Prozent für einen Kredit von 1000 Euro mit zwölf Monaten Laufzeit.

„Die überschlagen sich“

Das bringt dem Verbraucher einen Gewinn von 19,16 Euro, also 1,60 Euro im Monat. Voraussetzung ist allerdings eine gute Bonität. Freiberufler und Selbstständige kommen nicht zum Zug. Ähnliches gilt bei Smava. „Das hat es bislang noch nie gegeben“, sagt Smava-Geschäftsführer Alexander Artopé, bevor er die neue Attacke von Check24 kannte. „Ich leihe mir 1000 Euro für drei Jahre und muss nur 953,80 Euro zurückzahlen“.

„Die überschlagen sich gerade“, sagt Dirk Eillinghoff vom unabhängigen Verbraucherportal Finanztip. Es drehe sich um reine Marketing-Aktionen wie bereits bei Smava im vergangenen Sommer. Ähnlich sehen es andere Verbraucherschützer. Zum Zuge kämen ohnehin nur diejenigen, die einen solchen Kredit gar nicht benötigten, schließlich werde beste Bonität der Kreditnehmer vorausgesetzt. Faktisch müssen die Interessen für einen Kredit von 1000 Euro und eine Ersparnis von knapp 20 Euro bei Check24 und rund 50 Euro bei Smava komplett Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse geben. Tatsächlich mussten Verbraucher im vergangenen Jahr laut Finanztip beim ersten Smava-Lockangebot online Einblick in ihr Girokonto gewähren, damit Smava etwa die Angaben über das Gehalt prüfen konnte. „Faktisch verkaufen sie ihre Daten für knapp 50 Euro“, sagt Eillinghoff.