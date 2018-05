Wenn der Anschlussflug weg ist

Anzeige

Grundsätzlich gilt nach Auffassung des EuGH, dass zwei (oder mehr) Flüge, die in einer einzigen Buchung zusammengefasst sind, für die Frage einer Entschädigung eine Einheit darstellen. Das gelte auch dann, wenn „das Fluggerät gewechselt wird“, wie es in einer Erklärung des Hofes heißt. Die Klägerin kann nach dieser Rechtsauffassung, die dem zuständigen Landgericht Berlin zur weiteren Entscheidung zugeht, nun davon ausgehen, dass die geltenden Sätze der Passagierrechte-Charta angewendet werden.

Verbraucherschutz gestärkt

Diese sehen bei Flügen mit einer mehr als dreistündigen Verspätung und einer Flugstrecke von 1500 bis 3500 Kilometern eine Erstattung von 400 Euro vor– unabhängig vom Flugpreis, der auch deutlich darunter liegen kann. Bei noch weiteren Entfernungen werden sogar 600 Euro fällig.

Was viele Fluggäste nicht wissen: Der Anspruch auf Entschädigung erlischt erst drei Jahre nach der Reise. So lange dürfen Forderungen auch rückwirkend erhoben werden. Royal Air Maroc braucht also das endgültige Urteil aus Berlin gar nicht abzuwarten, weil die Richter in Luxemburg klar gemacht haben, dass die Gesellschaft zahlen muss. Dies gilt schon deshalb, weil die Verzögerungen beim Umsteigen in Casablanca auf einen eindeutigen Fehler der Airline zurückzuführen sind.

„Das sind sehr gute Nachrichten für Flugreisende und eine deutliche Stärkung des europäischen Verbraucherschutzes auch über die europäischen Grenzen hinaus“, meinte der Grünen-Sprecher für Tourismuspolitik im Bundestag, Markus Tressel gestern. „Mit dem Urteil hat der EuGH dem Aushöhlen der Fluggastrechte einen Riegel vorgeschoben und klargestellt, dass eine schlechte Planung vonseiten der Fluggesellschaften nicht zu Lasten von Verbraucherinnen und Verbrauchern gehen darf.“ (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.06.2018