„Wenn sie Dollar haben, haben wir unseren Gott“

Anzeige

„Die derzeitige Lira-Schwäche ist kein Problem für deutsche Kreditinstitute“, sagte ein Sprecher des Branchenverbands Deutsche Kreditwirtschaft gestern. Heimische Institute seien bei Türkei-Krediten „überschaubar“ engagiert.

„Für die aktuelle massive Schwäche der Lira sind hausgemachte Probleme verantwortlich“, sagt Commerzbank-Ökonom Lutz Karpowitz. Ähnlich sieht es Robert Halver von der Baaderbank. Zwar wächst die türkische Wirtschaft 2018 vermutlich um rund fünf Prozent, aber das Leistungsbilanzdefizit von sechs Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist massiv, die Bonität der Unternehmen sinkt, die Devisenreserven schrumpfen. Und auch die Inflation von 15 Prozent befördert den Vertrauensverlust.

Höchst problematisch sind die Attacken Erdogans auf die Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank. Sie müsste eigentlich die Zinsen erhöhen. Anders als Ökonomen sieht Erdogan Zinserhöhungen aber als Ursache für Inflation und nicht als Instrument dagegen.

Zudem kündigte US-Präsident Donald Trump via Twitter einen schärferen Kurs an: „Ich habe gerade eine Verdoppelung der Zölle auf Stahl und Aluminium hinsichtlich der Türkei bewilligt.“ Die USA fordern die Freilassung des in der Türkei festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson. In einer Stellungnahme aus dem türkischen Außenministerium betonte Sprecher Hami Aksoy am späten Abend, die USA sollten wissen, dass sie Kooperation nicht mit Sanktionen und Unterdrückung erreichen könnten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.08.2018