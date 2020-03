Wenn Tiere nichts mehr wert sind - Mannheimer Bauer kritisiert Supermärkte und Verbraucher

Mannheim. Ihre Neugier können sie nicht verstecken. Wieso sollten sie auch? Sie rennen wild umher - innerhalb ihrer Zelle. Kommen ans Törchen. Rümpfen den Rüssel. Grunzen. Und sie drängen einander weg, wollen die größtmögliche Aufmerksamkeit. Höchstens sieben Schweine leben in den 20-Quadratmeter-Zellen in Wolfgang Guckerts Stall. Auf Stroh, mit etwas Sonnenlicht. Besuch im Stall - so scheint

