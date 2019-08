Weppner neuer Geschäftsführer

Wiesbaden.Der Mainzer Betriebswirt Olaf Weppner (Bild) wird zum 1. September neuer Geschäftsführer bei AbbVie Deutschland. Das teilte das Biopharma-Unternehmen am Dienstag mit.

AbbVie beschäftigt in Deutschland nach eigenen Angaben etwa 2600 Mitarbeiter. Der Hauptsitz ist in Wiesbaden, das Unternehmen hat einen Forschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafen. Weppner folgt auf Patrick Horber, der in die US-Zentrale wechselt, und verantwortet die Bereiche Marketing und Vertrieb. seko (Bild: Abbvie)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.08.2019