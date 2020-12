Wer hatte das Sagen im Cotton-Club?

Mannheim.Kann eine Sekretärin einordnen, wer in einem Betrieb das Sagen hat? Nicht erfüllt hat sich am Dienstag jedenfalls die Hoffnung der Anklage auf eine klare Antwort der ehemaligen Mitarbeiterin der inzwischen insolventen Mannheimer Cotton-Club Dinnershow GmbH & Co. KG. Die Zeugin betonte während der Befragung vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts immer wieder, dass „Herr und Frau Hoffmann die Chefs“ gewesen seien und ihr auch beide Aufträge erteilt hätten.

Wird Sachverständiger bestellt?

In dem Hauptverfahren geht es um den Vorwurf der Insolvenzverschleppung. Zur Verantwortung ziehen will dafür die Staatsanwaltschaft den ehemaligen Mannheimer Konzertveranstalter Matthias Hoffmann, obwohl dessen Ehefrau Geschäftsführerin der inzwischen ebenfalls insolventen Afrika! Zirkus- & Veranstaltungs GMBH & Co. KG war. Laut Anklage war Faiza aber nur die „Strohfrau“, der faktische Geschäftsführer dagegen Matthias Hoffmann. Sollte dies tatsächlich stimmen, wäre er für die Insolvenzverschleppung verantwortlich – falls sich auch diese beweisen lässt.

Die Verteidigung hat bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen. Am Dienstag stellte der Kölner Rechtsanwalt Ulrich Sommer den Antrag, dass Faiza Hoffmann als Zeugin geladen werde. Dazu liegt auch ein Schriftstück vor, aber der Vorsitzende Richter Ulrich Bunk weigert sich bisher, dieses verlesen zu lassen. Es ist davon auszugehen, dass Faiza Hoffmann in dem Schreiben den Vorwurf bestreitet, nur „Strohfrau“ gewesen zu sein, sonst wäre die Verteidigung wohl nicht so erpicht darauf, daraus zu zitieren.

Sommer stellte außerdem einen Antrag auf Bestellung eines Sachverständigen, der sich in der Konzertbranche auskennt. Die Verteidigung will beweisen, dass die Insolvenz im Dezember 2014 nicht durch Gewinnentnahmen, sondern durch den Einbruch des Ticketverkaufs im Weihnachtsgeschäft erfolgte.

