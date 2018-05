„Werbung für den Arbeitgeber“

Anzeige

Herr Rosenow, muss man Dienstkleidung grundsätzlich akzeptieren? Reicht hier eine Klausel im Arbeitsvertrag?

Patrick Rosenow: Wie so oft in der Juristerei kommt es darauf an. Zum einen kann es ausdrücklich im Vertrag geregelt sein, etwa in Form einer Tätigkeitsbeschreibung, wie bei Piloten oder Politessen. Wenn vertraglich nichts geregelt ist, kann sich eine branchenübliche Kleidung aber ableiten aus einer arbeitsvertraglichen Nebenpflicht. Bei Kundenkontakt etwa kann der Arbeitgeber erwarten, dass der Arbeitnehmer sich entsprechend kleidet – Anzug und Krawatte bei einem Bankangestellten, und nicht kurze Hosen. Dann gibt es das Weisungsrecht, mit dem ein Arbeitgeber Weisung erteilen kann in puncto Kleidung. Die vierte Möglichkeit sind, oft in größeren Unternehmen, Betriebsvereinbarungen, bei denen mit dem Betriebsrat eine Kleiderordnung festlegt wird.

Wie weit darf ein Kleiderkodex gehen? Dürfen auch Schmuck, Frisur, Unterwäsche vorgeschrieben sein?