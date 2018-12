„Werden nicht anderen den Markt überlassen“

München/StuttgarT.Mit leichter Verspätung dürfen BMW und Daimler ihre Kräfte bei Autovermietung und Fahrdiensten bündeln. Nach der EU-Kommission hat nun auch das US-Kartellamt die Fusion der Carsharing-Flotten von Car2go und DriveNow mit rund 20 000 Mietautos genehmigt, wie beide Autobauer gestern mitteilten (Carsharing = organisierte Nutzung von Autos durch mehrere Personen). Vollzogen werden soll die Fusion Ende Januar.

Die nächsten Schritte will das neue Unternehmen im Laufe des ersten Quartals 2019 bekannt geben. Die Ankündigung hatte sich um einige Wochen verzögert, da die Genehmigung der US-Behörden länger dauerte als erwartet. Zu der neuen Firma gehören auch die Buchungsplattformen Moovel und ReachNow, die Vermittlungs-Apps MyTaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi und Beat, die Parkplatz-Dienste ParkNow und Parkmobile sowie die Elektroauto-Ladedienste ChargeNow und Digital Charging Solutions. Laut Eigenreklame der beiden Autohersteller soll das Gemeinschaftsunternehmen die „attraktivste, umfassendste Mobilitätslösung“ werden.

Die Dienste von Daimler und BMW haben zusammen etwa 40 Millionen Kunden, vor allem in Europa. Beide Autohersteller kooperieren, um sich die Kosten zu teilen und schneller zu wachsen – und nicht eines Tages von Fahrdienst-Plattformen wie Uber oder Didi Chuxing in China zu reinen Zulieferern degradiert zu werden.

Mehrere Angebote am Start

Für Kunden könnte es einfacher werden. Nach Vorgaben der EU-Kommission muss die Mobilitätsapp Moovel künftig auch Car-sharing-Angebote von Konkurrenten anzeigen. Umgekehrt dürfen konkurrierende Apps künftig auch die Angebote von Car2go und DriveNow anzeigen. Daimler und BMW hatten das Joint Venture im März angekündigt. „Als Pioniere des Automobilbaus werden wir nicht anderen das Feld überlassen, wenn es um die urbane Mobilität der Zukunft geht“, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche. Andere Anbieter stehen bereits in den Startlöchern. Deutschlands größter Autovermieter Sixt arbeitet an einer Komplettlösung, mit der die Kunden Carsharing, Mietauto und Chauffeurdienste in einer App per Smartphone bekommen. Die VW-Tochter Moia ist im Sommer mit einem Sammeltaxi-Angebot in Hannover gestartet und plant ein Carsharing-Angebot mit Elektrofahrzeugen. Auch Apple und Google planen, ihr Angebot zu erweitern. dpa

