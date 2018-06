Wetter bremst Heimwerker

Anzeige

Neustadt/Weinstraße.Das Wetter im Frühjahr und unter anderem auch erhöhte Kosten für Baumarkt-Filialen haben der Hornbach-Gruppe einen verhaltenen Start ins Geschäftsjahr 2018/19 beschert. Der frostige März habe zu einem verspäteten Saisonstart für Heimwerker geführt, auch im Mai seien die Bedingungen für Bau- und Renovierungsarbeiten wegen Unwettern nur teilweise gut gewesen, hieß es in dem gestern vorgestellten Bericht zum ersten Quartal (1. März bis 31. Mai) des Geschäftsjahres 2018/19.

Zu Buche schlugen auch die mit plus 5,3 Prozent stärker als der Umsatz gestiegenen Filialkosten. Das sind Kosten für den Betrieb der Bau- und Gartenmärkte sowie der Onlineshops. Zudem investierte die Hornbach-Gruppe in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit 69,3 Millionen Euro deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum (25,8 Millionen Euro). Die Ausgaben flossen unter anderem in ein Grundstück samt Gebäude für einen neuen Markt in der Schweiz sowie weitere Grundstücke im europäischen Ausland, in denen Hornbach expandieren will.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal um 2,7 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro. Gleichzeitig sank der Überschuss um 15,9 Prozent auf 53,7 Millionen Euro. Das um nicht operative Effekte bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) schrumpfte um 14,8 Prozent auf 78,9 Millionen Euro.