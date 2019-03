Widerstand gegen Merck

Tempe/Darmstadt.Der US-Halbleiterzulieferer Versum Materials baut nach dem Kaufangebot des Darmstädter Chemie- und Pharmakonzerns Merck Übernahmehürden auf. Der Vorstand des Konzerns habe einen zeitlich begrenzten Aktionärsrechteplan verabschiedet, um „die faire und sichere Behandlung aller Versum-Anteilseigner voranzutreiben“, teilte das Unternehmen gestern mit. Dies solle sicherstellen, dass keine Person oder Unternehmensgruppe Kontrolle über Versum zum Nachteil aller übrigen Anleger erlangen könne.

Konkret tritt der Plan in Kraft, wenn ein Käufer die Schwelle von 12,5 Prozent aller Aktien überschreitet. Dann dürften alle Aktionäre neu ausgegebene Versum-Papiere zum halben Marktwert kaufen. Der Käufer, der die Schwelle überschreite, sei hingegen von der Möglichkeit der vergünstigten Aktienkäufe ausgeschlossen. Der Plan, der bis Ende August laufen soll, würde damit eine Übernahme erschweren, da der Aktienanteil des Käufers so sinkt.

Merck hatte am Mittwoch knapp 5,2 Milliarden Euro für Versum geboten und war somit in einen Bieterwettbewerb eingestiegen: Die Amerikaner hatten schon Ende Januar mit dem US-Spezialchemiekonzern Entegris eine Fusion per Aktientausch vereinbart. Diesen Deal möchte Merck übertrumpfen und Versum bis Jahresende übernehmen. Mit dem größten Zukauf seit Jahren will Merck seine Material-sparte stärken. dpa

