Wie bringen Unternehmen Frauen in den Vorstand?

Neuerdings sucht die VR Bank Rhein-Neckar nicht mehr „Führungskräfte“, sondern eine „teamorientierte Führung“. Es wird auch nicht mehr „analytisches Denkvermögen“ verlangt, sondern ein „lösungsorientiertes“ Arbeiten. „Davon fühlen sich dann auch die Frauen angesprochen“, sagt Claudia Striebinger, selbst eine solche Führungskraft im Bankhaus an der Mannheimer Augustaanlage, zuständig für den Bereich Personal. Obwohl 60 Prozent der 610 Beschäftigten der Bank Frauen sind, liegt ihr Anteil in Führungspositionen nur bei 22 Prozent. Im Vorstand sitzt gar keine Frau, in den ersten zwei Ebenen darunter sind es jeweils nur sieben Prozent, das bedeutet de facto vier Frauen.

Daran wird sich fürs Erste auch nichts ändern, denn wenn der jetzige Vorstandsvorsitzende der VR Bank, Wolfgang Thomasberger, Ende 2021 in den Ruhestand geht, wird ein Mann (Michael Düpmann) Vorstand, ein Mann bleibt (Michael Mechtel) und die frei werdende Position im Vorstand wird erneut von einem Mann besetzt (Jürgen Gärtner). Die Stelle wurde auch gar nicht erst ausgeschrieben. Ein Umstand, den die „Finanz-Szene“, ein Online-Newsletter für die Banken-Branche, kürzlich in einem sarkastisch-süffisanten Beitrag „Frauen? Diversity? Pffff. Der blinde Fleck unserer Volksbanken“ aufgegriffen hat. „Die Fakten stimmen“, räumt Thomasberger ein. „Mich ärgern aber die falschen Schlüsse, die daraus gezogen werden.“ Dass nämlich die VR Bank den Frauen gar keinen Platz auf dem „Sonnendeck“ (Finanz-Szene) einräumen möchte. Im Gegenteil: „Wir sind nicht glücklich darüber, dass es uns nicht gelingt, mehr Frauen in die erste und zweite Führungsebene zu bringen.“

Mitarbeiterinnen in der Mehrheit

Seit vielen Jahren gebe es verstärkt Anstrengungen, Frauen zu fördern – und das heißt nach Thomasbergers Erfahrungen in erster Linie: Frauen dazu zu ermutigen, ihren Hut überhaupt in den Ring zu werfen. „Die sagen mir dann: ,Herr Thomasberger, ich bin nicht so weit, das kann ich noch nicht’.“ Wenn sie dann gefragt würden, auf wie viel Prozent sie ihr Nicht-Können schätzten, laute die Antwort: auf zehn Prozent. „Zehn Prozent“, lacht Personalerin Striebinger. Männer seien viel weniger selbstkritisch: „Wenn Sie Männer nach ihren Schwächen fragen, müssen Sie schon tief bohren.“ Daneben sei die klassische Rollenverteilung tief verwurzelt und tue ihr Übriges, so dass viele Frauen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als ihre Aufgabe begriffen – und dann irgendwann auf Teilzeit umstellten. „60 Prozent der Frauen bei uns arbeiten Teilzeit“, so Striebinger.

Die klassische Rollenverteilung spielt sich auch in der Sparkasse Rhein Neckar Nord ab, wie Nadine Hartkopp beobachtet. „Wenn ein Kunde in der Filiale nach dem Leiter fragt und dann eine Frau da steht, ist die Verwunderung oft groß“, erzählt die 33-Jährige, die den Bereich „Marktservice Passiv“ verantwortet – und damit die einzige Frau von 15 Bereichsleitern ist. Das eine ist die Wahrnehmung von außen, das andere die Selbstwahrnehmung der Frauen, und auch daran versucht die Sparkasse zu arbeiten. So wurde vor drei Jahren auf Betreiben des Vorstandsvorsitzenden Stefan Kleiber ein Projekt ins Leben gerufen. Es hieß zuerst „Frauen in Führung“, wurde dann aber umbenannt zu „Frauen in Karriere“. „Viele Frauen haben gesagt, nicht nur Führung ist Karriere, auch als Spezialistin etwa im Private Banking oder in der Revision kann ich Karriere machen“, erklärt Hartkopp, die das Projekt leitet. Außerdem hat die Sparkasse etwas gemacht, was in Zeiten flacher Hierarchien eher ungewöhnlich ist: Sie hat stellvertretende Leitungsposten eingeführt. Denn in einer Umfrage hatte die Mehrheit der Frauen auf die Frage, ob sie bereit wären zum nächsten Karriereschritt, geantwortet: Nein! „Hätte ich das in einer Männerrunde gefragt, wäre das sicher ganz anders ausgegangen“, meint Hartkopp. Frauen würden ihrer Erfahrung nach mehr hinterfragen, sie wollten wissen, was auf sie zukommt. „Bevor eine Frau eine Leitungsposition antritt, möchte sie oft auf alle, wirklich alle Fragen eine Antwort wissen. Auch wenn das gar nicht notwendig ist, weil ich für Fachfragen meine Experten im Unternehmen habe.“ Nun hofft die Bank, mit den stellvertretenden Leitungsposten den Frauen eine Brücke bauen zu können. Hartkopp sieht jedenfalls erste Fortschritte, inzwischen sei jeder dritte Abteilungs- und Filialleiter weiblich, vor zehn Jahren waren es nur 14 Prozent.

Das Missverhältnis zwischen den Geschlechtern aber bleibt, und das nicht nur auf den Führungsetagen der VR Bank in der Augustaanlage und der Sparkassenzentrale in den Mannheimer Quadraten, sondern in allen Branchen, wobei die Entwicklung im Finanzsektor besonders schleppend verläuft. Dass Frauen heute überhaupt mehr in Führungszirkeln mitreden als noch vor zehn Jahren, ist nicht zuletzt der Quote zu verdanken. 2016 trat das „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in Kraft“. Dem Gesetzgeber war es mit der schleppenden Entwicklung zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in Unternehmen zu bunt geworden. Seitdem gilt zumindest für Aufsichtsräte von Unternehmen, die sowohl börsennotiert als auch voll mitbestimmungspflichtig sind, eine Geschlechterquote von 30 Prozent. Unternehmen, die nur eines von beidem sind, entweder börsennotiert oder der Mitbestimmung unterliegen, müssen immerhin Zielgrößen für die künftige Besetzung ihrer Führungsebenen festlegen. Das hat dazu geführt, dass ein leichter Aufwärtstrend festzustellen ist– in den Vorständen liegt der Frauenanteil bei acht Prozent, in der ersten Führungsebene darunter bei rund 14 Prozent. Von Gerechtigkeit sind solche Zahlen aber noch weit entfernt. Zumal auch zulässig ist, für Vorstandsbesetzungen die Zielgröße „Null“ anzugeben, keine Frau im Vorstand. Laut Bundesfamilienministerium trifft das aktuell auf 1000 Unternehmen zu.

Qualifikation zählt

Die VR Bank Rhein-Neckar ist eines dieser Unternehmen. „Im Nachhinein hätten wir bei der aktuellen Besetzung des Vorstandes vielleicht auch anders entscheiden können“, sagt Thomasberger. Aber der Mann, der Ende kommenden Jahres nachrücken soll, Jürgen Gärtner, habe auch eine Geschichte zu erzählen, nämlich die vom einfachen Banklehrling, der es bis ins Top-Management geschafft hat. Er ist eben nur ein Mann. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord unterliegt als kommunales Institut nicht dem Gesetz, hat aber über Quoten diskutiert. „Eine Frau möchte keine Quotenfrau sein und die Stelle nur erhalten, weil sie Frau ist. Und umgekehrt möchte ich auch nicht eine Frau nehmen müssen, weil die Quote es vorschreibt“, sagt Hartkopp. Bewerber seien Individuen, die auf eine Stelle passten – oder eben auch nicht. Unabhängig von ihrem Geschlecht. „Eine Quote hätte den Vorteil, dass es schneller gehen würde“, sagt Thomasberger. Aber auch er möchte nicht Quoten erfüllen, sondern frei werdende Stellen mit den besten Kandidaten besetzen. „Unsere Aufgabe ist es, Systeme zu schaffen, in denen sich Frauen und Männer gleichberechtigt entwickeln und zeigen können.“

