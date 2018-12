„Wie eine Marsmission“

Mannheim.„Mobilität, das hat für mich etwas mit Freiheit zu tun.“ Aus dem Munde eines Auto-Managers wie BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich klingt das wenig überraschend. Aber beim Vortrag am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim sagt Fröhlich auch: „Es gibt Situationen, da macht das Autofahren keinen Spaß.“ Und nennt als Beispiel die Reise von München in seine nordrhein-westfälische Heimat Soest an einem Freitagnachmittag.

Empfiehlt er jetzt dem Publikum im voll besetzten Saal den ICE als Alternative? Natürlich nicht, bei seiner Rede über die Zukunft der deutschen Automobilindustrie geht es nun um die Vorzüge des Fahrens ohne Fahrer. Wäre doch schön, wenn das Auto alles allein machen und Fröhlich stressfrei bei den Verwandten ankommen würde. Er könnte unterwegs viele Mails schreiben oder Filme schauen.

BMW steckt jedenfalls viel Geld in das autonome Auto. 2021 will der Konzern aus München den iNext verkaufen. Er soll bis 130 km/h selbstständig auf der Autobahn düsen. In dem Fahrzeug wird dann viel künstliche Intelligenz (KI) stecken. Der Sammelbegriff steht für Technologien, die riesige Datenmengen mit dem Ziel verarbeiten, menschliche Intelligenz durch maschinelles Arbeiten und Verstehen nachzuahmen, um sie auf dieser Grundlage selbstständig anzuwenden.

Das Serienfahrzeug soll auf Stufe drei hoch automatisiert fahren können. Das heißt, der Fahrer muss dann das System nicht mehr dauernd überwachen, weil das Auto selbstständig die Spur wechselt und den Blinker auslöst. Das alles ist heute schon technisch problemlos. Ob sich 2021 die Zukunftsvision von BMW aber wirklich erfüllt, muss sich erst zeigen. Denn das Auto soll dann auch in der Lage sein, die Stufen vier und fünf zu bewältigen. In der vierten fährt das Auto selbst, nur in Verkehrsituationen, die ihm Probleme bereiten, wird der Fahrer aufgefordert, einzugreifen. Und in der fünften geht alles voll automatisch. Ein Fahrer wird nicht mehr benötigt. „Das Auto sucht dann in der Tiefgarage einen Parkplatz, und ich gehe einkaufen“, erklärt Fröhlich.

Doch ganz so einfach ist es nicht. Der gelernte Maschinenbauer kann dafür sorgen, dass BMW seine Hausaufgaben erledigt, aber das reicht nicht aus. Noch fehlt zum Beispiel die notwendige Infrastruktur. Ohne einen flächendeckenden 5G-Mobilfunk wird die Vernetzung des Autos im Straßenverkehr nicht funktionieren, weiß Fröhlich.

Es gibt einfach viele Hindernisse. Erst einmal braucht das Auto eine Zulassung. Da müssen Standards eingehalten werden, die es heute noch gar nicht gibt. „Autonomes Fahren ist wie eine Marsmission“, sagt Fröhlich. Die Experten gehen zwar davon aus, dass sich die Zahl der Verkehrstoten um 80 Prozent reduzieren lässt. Und natürlich wird es auch viel weniger Emissionen geben, wenn das vernetzte Auto weiß, wann die nächste Ampel auf rot umspringt. Aber zu all dem bedarf es auch riesiger Datenzentren. Und mit der künstlichen Intelligenz ist es auch noch nicht so weit her. „Es ist überhaupt kein Problem, ein Auto exakt zwei Zentimeter an einer Betonmauer entlang fahren zu lassen, aber leider erkennt der Sensor nicht, ob ein Mensch betrunken ist“, erklärt der BMW-Manager.

Der Kunde bleibt zurückhaltend

Neben dem Einsatz der KI spielt natürlich auch die Elektromobilität für die Automobilindustrie eine große Rolle. Der BMW iNext soll voll elektrisch, also emissionsfrei, angeboten werden. 21 Prozent beträgt der Marktanteil von BMW bei der Elektromobilität in Deutschland. Fröhlich hält es aber für wahrscheinlich, dass das Unternehmen auch in den nächsten Jahrzehnten mit Fahrzeugen Geld verdienen wird, die einen Verbrennungsmotor haben.

Warum denn das? Bei der Elektromobilität sei der „Kunde noch zurückhaltend. Wir müssen deshalb die Bedenken Punkt für Punkt abbauen.“ Wie sich das entwickelt, kann keiner wissen. Denn ein Elektroauto ist nach Fröhlichs Angaben zwischen 5000 und 15 000 Euro teurer als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Langfristig werde sich daran wegen der hohen Batterie-Kosten wenig ändern, meint der Manager. Die Deutschen schauen auf den Preis. Der Konkurrent aus Kalifornien hat es da offensichtlich leichter: „Tesla ist es gelungen, Elektromobilität zu emotionalisieren.“

